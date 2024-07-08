В крупном городе Украины за работу на дому готовы платить более 30 тысяч: какие вакансии

Возможность работать из дома становится все популярней в Украине. И на то есть причины: у работников нет нужды тратить время и деньги на дорогу в офис, зато есть упрощенный доступ к более широкому кругу работодателей, возможность работать не только в своем городе, но и по всей стране, и даже в мире. Более того, на на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом большие деньги. К примеру, в Одессе – 30 000 грн и больше.

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На популярном сайте поиска работы можно найти вакансию менеджера по продажам в сети интернет-магазинов. Работать нужно будет "5 или 6 дней в неделю с 9.00 до 19.00 или 8-18.00 или до 21.00 (на выбор)". Платить обещают от 13 000 до 38 000 грн.

Онлайн школа английского языка ищет репетитора. Платить готовы от 15 000 до 30 000 грн. "Чтобы выйти на зарплату 25 000+ Нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно (мы контролируем показатели удовлетворенности студентов и их мотивацию заниматься с вами)", – говорится в объявлении.

Интернет-магазин косметики ищет менеджера по продажам. Среди обязанностей числятся общение с клиентами по телефону, интернету – "прием новых заказов через сайт (оформление в CRM), ответы на вопросы и консультации клиентов в мессенджерах и Instagram". Платить обещают от 25 000 до 35 000 грн.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того, чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские предприятия вынуждено увеличивают зарплаты – для привлечения работников. Причина – нехватка рабочей силы.

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