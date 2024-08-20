В кассах банков изменились цены на доллар: что произошло с курсом в Украине
Банки в Украине заметно повысили наличный курс доллара. Так 20 августа американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,15/41,64 грн (покупка/продажа). Это дороже на 10 коп. в покупке и на 14 коп. в продаже, чем накануне.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время небанковские обменники сегодня установили средний курс доллара на уровне 40,93/41,61 грн/долл. То есть за сутки доллар здесь даже подешевел в покупке (на 12 коп.), но все равно подорожал на 11 коп. в продаже.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на 20 августа официальную стоимость доллара США на уровне 41,3 грн. Это:
- на 9 коп. больше, чем было накануне;
- на 2 коп. выше курса, установленного неделю назад;
- на 19 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар все еще заметно дороже банковского в покупке, но даже немного дешевле в продаже. Американскую валюту "с рук" 20 августа предлагают в среднем по цене 41,45/41,55 грн (покупка/продажа).
Курс доллара сегодня: в каких банках выгоднее покупать и продавать валюту
Крупные коммерческие банки Украины 20 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,55-41,7 грн, что на 15-18 коп. дороже, чем вчера. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,65-41,25 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!