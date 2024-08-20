В кассах банков изменились цены на доллар: что произошло с курсом в Украине

Банки в Украине заметно повысили наличный курс доллара. Так 20 августа американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,15/41,64 грн (покупка/продажа). Это дороже на 10 коп. в покупке и на 14 коп. в продаже, чем накануне.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время небанковские обменники сегодня установили средний курс доллара на уровне 40,93/41,61 грн/долл. То есть за сутки доллар здесь даже подешевел в покупке (на 12 коп.), но все равно подорожал на 11 коп. в продаже.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на 20 августа официальную стоимость доллара США на уровне 41,3 грн. Это:

на 9 коп. больше, чем было накануне;

на 2 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 19 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар все еще заметно дороже банковского в покупке, но даже немного дешевле в продаже. Американскую валюту "с рук" 20 августа предлагают в среднем по цене 41,45/41,55 грн (покупка/продажа).

Курс доллара сегодня: в каких банках выгоднее покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 20 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,55-41,7 грн, что на 15-18 коп. дороже, чем вчера. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,65-41,25 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41 41,6 Ощадбанк 41,1 41,7 ПУМБ 41,2 41,7 Сенс Банк 41,25 41,6 Универсал Банк 40,65 41,65 Райффайзен Банк 41,1 41,58 Укргазбанк 41,2 41,7 Креди Агриколь 41 41,55 Укрэксимбанк 41,05 41,65

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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