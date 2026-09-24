В Кабмине раскрыли подробности сокращения госаппарата: сколько должностей "уберут"
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В Украине начали масштабную реформу государственного аппарата, которая будет заключаться в оптимизации численности чиновников. В частности, она предусматривает существенное сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ) и числа заместителей в министерствах.
Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявили в пресс-службе Кабинета Министров. Там обещают проанализировать, какие функции должностных лиц дублируются, и уже затем принимать решения об увольнении.
Первый этап реформы госаппарата
- Сокращение около 4300 незанятых должностей в центральных органах исполнительной власти.
- Число заместителей в министерствах сократят почти на 20%, а в других ЦИВ – на 18%.
Как будут проходить сокращения
На начальном этапе речь идет именно об оптимизации вакантных должностей, а не об увольнении действующих сотрудников министерств. Непосредственный пересмотр штатной численности государственных служащих начнется только после проведения функциональной диагностики.
Этот процесс начнется после функциональной диагностики, которая определит, какие функции дублируются и сколько людей требуется для их выполнения, после чего будут приниматься решения относительно численности.
Какова цель реформы
Изменения призваны обновить госслужбу и создать эффективную систему привлечения новых кадров. Правительство стремится расширить возможности для стажировки, создания первых рабочих мест и адаптации процедур поступления на службу для молодежи и ветеранов.
Ключевые шаги по перезагрузке системы
- Возобновление конкурсного отбора
Для полноценного запуска прозрачных конкурсов на должности в государственной службе правительство ожидает принятия парламентом законопроекта №13478-1, который пока был проголосован только в первом чтении.
- Единая система компетенций
Вводятся новые стандарты профессионального развития госслужащих, охватывающие лидерские навыки, цифровизацию, добросовестность и экспертизу в области евроинтеграции.
- Цифровизация и региональное развитие
Особое внимание в рамках реформы будет уделяться развитию цифрового управления и повышению эффективности работы местных государственных администраций.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают ввести доплаты для должностных лиц государственных органов и местного самоуправления (МСУ), в результате чего они могут вырасти до 50%. В частности, чиновники смогут зарабатывать на успешной реализации проектов трансграничного сотрудничества.
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