В Кабмине раскрыли подробности сокращения госаппарата: сколько должностей "уберут"

В Украине начали масштабную реформу государственного аппарата, которая будет заключаться в оптимизации численности чиновников. В частности, она предусматривает существенное сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ) и числа заместителей в министерствах.

Видео дня

Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявили в пресс-службе Кабинета Министров. Там обещают проанализировать, какие функции должностных лиц дублируются, и уже затем принимать решения об увольнении.

Первый этап реформы госаппарата

Сокращение около 4300 незанятых должностей в центральных органах исполнительной власти.

центральных органах исполнительной власти. Число заместителей в министерствах сократят почти на 20%, а в других ЦИВ – на 18%.

Как будут проходить сокращения

На начальном этапе речь идет именно об оптимизации вакантных должностей, а не об увольнении действующих сотрудников министерств. Непосредственный пересмотр штатной численности государственных служащих начнется только после проведения функциональной диагностики.

Этот процесс начнется после функциональной диагностики, которая определит, какие функции дублируются и сколько людей требуется для их выполнения, после чего будут приниматься решения относительно численности.

Какова цель реформы

Изменения призваны обновить госслужбу и создать эффективную систему привлечения новых кадров. Правительство стремится расширить возможности для стажировки, создания первых рабочих мест и адаптации процедур поступления на службу для молодежи и ветеранов.

Ключевые шаги по перезагрузке системы

Возобновление конкурсного отбора

Для полноценного запуска прозрачных конкурсов на должности в государственной службе правительство ожидает принятия парламентом законопроекта №13478-1, который пока был проголосован только в первом чтении.

Единая система компетенций

Вводятся новые стандарты профессионального развития госслужащих, охватывающие лидерские навыки, цифровизацию, добросовестность и экспертизу в области евроинтеграции.

Цифровизация и региональное развитие

Особое внимание в рамках реформы будет уделяться развитию цифрового управления и повышению эффективности работы местных государственных администраций.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают ввести доплаты для должностных лиц государственных органов и местного самоуправления (МСУ), в результате чего они могут вырасти до 50%. В частности, чиновники смогут зарабатывать на успешной реализации проектов трансграничного сотрудничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!