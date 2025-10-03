В ЕС хотят снять санкции с активов Дерипаски: почему путинский олигарх не увидит своих денег

В Европейском Союзе (ЕС) хотят разморозить активы путинского миллиардера Олега Дерипаски. Если предложение поддержат, акции австрийской строительной компании Strabag передадут финансовому агломерату Raiffeisen Bank International (RBI), что может послужить основой для схемы обхода международных санкций против РФ.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на семь европейских чиновников, ознакомленных с этим вопросом. Соответствующее положение уже включили в последний проект предложения ЕС по санкциям против России, который вынесут на обсуждение 3 октября.

Отмечается, что инициатором идеи выступила Австрия с целью поддержки одной из крупнейших банковских групп страны, которая из-за спора с Дерипаской потеряла в России почти 2 млрд евро. Несмотря на это, ряд государств-членов ЕС собираются выступить против этого, поскольку, на их взгляд, это приведет к ответным мерам РФ:

бизнесмены начнут искать пути обхода санкций;

российские суды будут активнее изымать активы у остающихся в стране западных компаний.

О каких деньгах идет речь

После полномасштабного вторжения России в Украину Raiffeisen остался крупнейшим западным банком в РФ. Но RBI регулярно испытывает давление со стороны регуляторов и иностранных правительств, чтобы покинуть страну-агрессора, как это сделали многие другие западные компании.

В RBI утверждают, что пытается свернуть операции в России, но не может получить у российских регуляторов разрешение Raiffeisen на продажу активов. По словам ознакомленных источников, это лишит кремлевский режим одной из последних точек доступа к международной межбанковской платежной системе Swift.

Поэтому, чтобы вывести из России прибыль местного подразделения (а это около 7 млрд евро), в RBI разработали схему. Она заключалась в том, что "Райффайзен" в России должен был купить пакет в 28% акций Strabag у компании "Распериа трейдинг", принадлежавшей тогда Дерипаске, и передать их головному банку в качестве дивидендов.

Но из-за давления США, где против Дерипаски тоже действуют санкции, сделка сорвалась. "Распериа" (которую Дерипаска к тому моменту продал), потребовала компенсацию через суд, по решению которого "Райффайзену" пришлось заплатить около 2 млрд евро.

Суд в РФ также постановил, что акции Strabag должны быть переданы Raiffeisen. Но в ЕС они заморожены из-за санкций, что делает их передачу невозможной, отмечал банк в январе.

Аргументы противников и сторонников

Таким образом, предложение Австрии позволило бы Raiffeisen стать владельцем этих акций, что фактически означало бы исполнение решения российского суда. Но это узаконит возврат попавших под санкции активов с помощью российских судов и может побудить других олигархов прибегнуть к такому же способу, опасаются некоторые европейские чиновники.

"Это может создать удобный прецедент для российских организаций, которые попытаются обходным путем вернуть свои замороженные средства через конфискацию активов дочерних предприятий компаний ЕС, все еще работающих в России", – сказал один из дипломатов, а другой назвал это "платой за риск" работы в России вопреки агрессии РФ.

Сторонники предложенной меры утверждают, что она позволит не допустить получения компанией, находящейся под санкциями ЕС, денежных средств дважды – по решению суда и после разморозки активов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз снял санкции с двоюродного брата Олега Дерипаски, которому он передал часть своих активов, включая недвижимость во Франции и отель в Австрии. Павел Езубов доказал в суде, что сам факт родства с Дерипаской не позволяет сделать вывод о том, что они были бизнес-партнерами.

