ЕС снял санкции с брата путинского миллиардера Дерипаски и "экс-министра" "ЛНР": как объяснили

Стали известны имена россиян, с которых Евросоюз (ЕС) снял санкции 12 сентября. Ими оказались двоюродный брат Олега Дерипаски – Павел Езубов и покойный "экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" Константин Завизенов.

Видео дня

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. О том, что Европа не будет продлевать в отношении двух россиян санкции, связанные с незаконной оккупацией АР Крым и города Севастополь, стало известно еще 12 сентября, но тогда их имена не раскрывались.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не обновлять список в отношении одного лица и исключить из списка одно умершее лицо", – говорилось в сообщении Совета ЕС. Ограничения в отношении остальных участников санкционных списков продлили до 15 марта 2026 года.

Езубов и Завзенов попали под европейские санкции в 2022 году. В обосновании ЕС говорилось, что Езубов – двоюродный брат бизнесмена Олега Дерипаски, который "владеет холдингом "Русские машины", входящим в Военно-промышленную компанию –, поставщика вооружений и военной техники для российских вооруженных сил". Позже основание дополнили критерием о "ведущих российских бизнесменах", деятельность которых связана с сектором экономики, обеспечивающим существенный источник дохода для российского правительства.

Олег Дерипаска передал часть своих активов Павлу Езубову, включая недвижимость во Франции и отель в Австрии. Но Езубов заявил, что получил часть активов еще до 2014 года, при этом не имеет в них контрольной доли владения. Кроме того, некоторые активы были проданы.

Однако Езубов оспорил введение санкций, утверждая, что сам факт родства с Дерипаской не позволяет сделать вывод о том, что они были бизнес-партнерами. В октябре-2025 и июне-2025 Суд общей юрисдикции ЕС признал санкции необоснованными.

Константин Завизенов умер в 2024 году – его тело с огнестрельными ранениями обнаружили на его участке в российском Подмосковье. В полиции РФ предположили, что оккупант мог покончить с собой – по предварительным данным, мужчина злоупотреблял алкоголем и имел депрессию.

Также OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз продлил еще на год санкции, введенные впервые в 2014-м в ответ на незаконную оккупацию АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией. Они будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!