В Дії появилась новая важная услуга: инструкция как воспользоваться

Украинские предприниматели смогут подавать полугодовой отчет в Дії. Документ будет сформирован автоматически с общей суммой налогов после того, как будут внесены данные за оба квартала.

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Об этом сообщили разработчики платформы. Новый сервис доступен физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, по-украински – "ФОП") 3 группы со ставкой единого налога 5%, которые не являются плательщиками НДС и не имеют наемных работников.

Они могут сделать это в несколько шагов. Инструкция следующая:

авторизоваться в личном кабинете на портале Дія;

в личном кабинете на портале Дія; перейти в раздел "Відомості про мене" , а оттуда – в "Податки" ;

, а оттуда – в ; выбрать "Отчеты и декларации" , а там – "Декларация";

, а там – "Декларация"; указать сумму дохода ;

; проверить отчет и отредактировать его при необходимости;

подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

Следует учитывать, что декларация может проходить обработку в Государственной налоговой службе до 24 часов. По результатам проверки пользователь получит сообщение в электронном кабинете, что декларация принята, или отклонена из-за обнаруженной ошибки (в таком случае ее надо исправить и подать повторно).

Таким образом для "ФОПов" в Дії доступна уплата единого налога (5% дохода), ЕСВ (22% от минимальной зарплаты за каждый месяц) и военного сбора (1% дохода). Сборы автоматически просчитываются с доходов предпринимателя за ІІ квартал, но при необходимости эту сумму можно изменить и вручную (освобожденные от уплаты военного сбора могут указать "0").

В Дії предупреждают, что ограничений или предупреждений при редактировании не будет, поэтому стоит быть осмотрительными и внимательно проверять указанные данные. А также разработчики напомнили максимальную допустимую законом сумму годовых поступлений для 3 группы "ФОП" – 9,33 млн грн.

Декларация должна быть подана в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала (то есть до 11 августа включительно). Кроме того, ЕСВ уплачивается в течение 20 дней после завершения квартала, а приложение 1 (ЕСВ) подается раз в год в составе годовой декларации.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам больше не надо будет посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто, или заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно будет сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

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