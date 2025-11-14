В BBC извинились перед Трампом, но отрицают клевету

Британский национальный вещатель BBC извинился перед президентом США Дональдом Трампом из-за монтажа его выступления в документальном фильме о выборах 2020 года. Вновь демонстрировать указанную ленту вещатель не будет. Но обвинения в якобы клевете ВВС отрицает.

Как сообщает CNN, юристы корпорации ВВС ответили на письмо юридической команды Трампа, полученное вещателем в воскресенье. Также председатель правления национальной телерадиокорпорации лично связался с Белым домом.

Извинения вещателя

"Председатель правления BBC Самир Шах направил отдельное личное письмо в Белый дом, чтобы дать понять президенту Трампу, что он и корпорация приносят извинения за монтаж речи президента 6 января 2021 года, который вошел в ленту", – говорится в сообщении спикера BBC.

Британский вещатель отметил, что не планирует повторно транслировать фильм на своих платформах.

В то же время в ВВС отвергают обвинения в клевете.

"Хотя BBC искренне сожалеет о неуместном способе монтажа видео, мы решительно не согласны, что есть основание для иска о клевете", – отметили в корпорации.

Из-за чего скандал

Документальная лента ВВС "Трамп: второй шанс?" содержит реальное высказывание Трампа 6 января. Но оно смонтировано из двух фрагментов, так, будто он говорит:"Мы пойдем в Капитолий, я буду там с вами, и мы будем бороться. Мы будем сражаться ожесточенно, и если вы не будете ожесточенно сражаться, у вас больше не будет страны".

На самом деле он сказал:"Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов и конгрессменов и конгрессвумен". А слова об ожесточенной драке прозвучали только через 54 минуты.

Реакция на ленту

Сам Трамп заявил, что британский телеведущий "испортил" его "прекрасную и успокаивающую" речь и "заставил ее звучать радикально".

Он пригрозил подать в суд на BBC, требуя возмещения в размере одного миллиарда долларов.

В свою очередь команда адвокатов американского президента заявила, что телеканал "намеренно исказил" одну из речей Трампа, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректор BBC Тим Дейви и руководитель BBC News Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала вокруг этого фильма.

