"Опозорили президента": Трамп пригрозил ВВС иском на 1 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп пригрозил подать в суд на британскую телерадиокомпанию BBC, требуя возмещения в размере 1 миллиарда долларов. Его команда адвокатов заявила, что телеканал "намеренно исказил" одну из речей Трампа, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Об этом заявили юристы Трампа в комментарии NBC News. Они подчеркнули, что рассматривают действия BBC как "умышленную попытку вмешаться в избирательный процесс", поскольку в документальном фильме телеканал смонтировал отрывки из выступления политика перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Реакция Трампа

После отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководительницы новостей Деборы Тернесс Трамп заявил, что эти события являются подтверждением его правоты. На своей странице в Truth Social он написал, что "топ-менеджеры BBC ушли или были уволены, потому что их поймали на подделке замечательной речи".

"BBC опозорила президента, сознательно и обманом смонтировав документальный фильм, чтобы исказить содержание и вмешаться в выборы. Президент Трамп и в дальнейшем будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь и фейковые новости", – цитирует NBC News представителя юридической команды Трампа.

В ответ представитель BBC заявил, что компания "рассмотрит письмо и предоставит официальный ответ в надлежащее время".

Скандал в британских СМИ

После публикации материала о смонтированной речи в издании Daily Telegraph, критика в адрес BBC со стороны правых медиа только усилилась. Газета обнародовала внутренний отчет, в котором говорилось о редакционных нарушениях в программе "Panorama".

Ситуация быстро вышла за пределы Британии – о ней заговорили в США. Пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт назвала действия британского вещателя "полностью недобросовестными" и заявила, что BBC "на 100 процентов распространяет фейковые новости".

Интересно, что сам Трамп в своей публикации упомянул, что BBC представляет страну, которую многие американцы считают "союзником номер один". "Ужасно, когда такие вещи происходят в государстве, которое мы считаем демократическим", – написал он.

Между тем новый председатель правления BBC Самир Шах уже извинился за "ошибку в оценке", отметив, что телеканал работает над восстановлением доверия.

Реакция руководства BBC

После громкого заявления Дональда Трампа бывшая руководительница новостей ВВС Дебора Тернесс, которая ранее работала президентом NBC News, отреагировала на обвинения. Она заявила, что журналисты корпорации "не являются коррумпированными" и что они ежедневно прилагают усилия, чтобы оставаться беспристрастными.

"Ответственность в конечном итоге лежит на мне. Но хочу четко сказать: BBC News не имеет институциональной предвзятости", – отметила Тернесс, прибыв в лондонский Broadcasting House в понедельник.

В свою очередь, генеральный директор Тим Дэви признал, что компания "в целом работает хорошо, однако были допущены ошибки". По его словам, как руководитель он несет "окончательную ответственность" за них.

Политический спор вокруг телеканала

Дискуссия о беспристрастности ВВС в очередной раз разделила британское общество. Бывший корреспондент телеканала, а ныне советник экс-премьера Бориса Джонсона Гуто Гарри заявил, что хоть и защищает ВВС, однако признает ее "склонность к либеральным взглядам". Он добавил, что организация с такой репутацией "не может позволять себе серьезные ошибки".

Политик Найджел Фарадж, союзник Трампа и лидер партии "Реформа", назвал ВВС "институционально предвзятой в течение десятилетий" и заявил, что нынешняя система финансирования через обязательную лицензионную плату является "нежизнеспособной". В то же время сторонники телеканала отмечают, что ВВС предлагает уникальную ценность: финансирует десятки телеканалов, радиостанций и всемирную службу, которую еженедельно смотрят более 450 миллионов человек.

Все это происходит на фоне политической турбулентности: устав ВВС истекает в 2027 году, а популярность Фараджа стремительно растет. И теперь Трамп, в свою очередь, тоже стал одним из голосов в этой громкой дискуссии.

