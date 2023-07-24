Увеличение рабочего времени и сокращение выходных: украинцев могут обязать работать дольше во время войны

Во время военного положения украинцев могут обязать работать дольше привычных 8 часов 5 дней в неделю. В частности, допускается увеличение рабочей недели до 60 часов, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов – т. е. 1 выходного вместо 2-х.

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Разъяснение дали в Госслужбе по труду. Там отметили: такие правила предусмотрены принятым в марте 2022 года законом.

Впрочем, подчеркнули в службе, увеличение рабочей недели до 60 часов предусмотрено не для всех. Речь, в частности, идет о работниках, занятых на объектах критической инфраструктуры:

в оборонной сфере;

сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.д.

При этом даже среди них норма о 60 рабочих часах распространяется не на всех. Так, работники, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, не должны работать больше 40 часов в неделю.

Кто решает, сколько работать

Как объяснили в службе, 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя устанавливается работодателем. Также он определяет время:

начала;

окончания смены.

Что с зарплатами

В то же время, отмечается, если работодатель примет решение об увеличении рабочего времени, платить своим сотрудникам он также должен будет больше.

В таком случае, объяснили в службе, "оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда".

Для кого будет работа в Украине через 5 лет

Тем временем правительство увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в украинских учебных заведениях. В целом количество "государственных" мест увеличится на 3,5 тысячи. Речь идет о подготовке:

медицинских специалистов – в частности, медиков, психологов, реабилитологов;

социальных работников;

рабочих кадров.

Кроме того, отметили в Минобразования, в госзаказе также определены "приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей". Такими оказались:

инженерно-технические;

педагогические;

естествознательные.

В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям:

автоматизация;

компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;

информационно-измерительные технологии;

социальная работа;

вооружение и военная техника;

международные отношения;

общественные коммуникации и региональные студии;

психология;

безопасность государственной границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее же время самыми востребованными на рынке труда являются продавцы-консультанты. За ними идут менеджеры по продажам, водители, повара, бухгалтеры.

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