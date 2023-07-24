Увеличение рабочего времени и сокращение выходных: украинцев могут обязать работать дольше во время войны
Во время военного положения украинцев могут обязать работать дольше привычных 8 часов 5 дней в неделю. В частности, допускается увеличение рабочей недели до 60 часов, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов – т. е. 1 выходного вместо 2-х.
Разъяснение дали в Госслужбе по труду. Там отметили: такие правила предусмотрены принятым в марте 2022 года законом.
Впрочем, подчеркнули в службе, увеличение рабочей недели до 60 часов предусмотрено не для всех. Речь, в частности, идет о работниках, занятых на объектах критической инфраструктуры:
- в оборонной сфере;
- сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.д.
При этом даже среди них норма о 60 рабочих часах распространяется не на всех. Так, работники, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, не должны работать больше 40 часов в неделю.
Кто решает, сколько работать
Как объяснили в службе, 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя устанавливается работодателем. Также он определяет время:
- начала;
- окончания смены.
Что с зарплатами
В то же время, отмечается, если работодатель примет решение об увеличении рабочего времени, платить своим сотрудникам он также должен будет больше.
В таком случае, объяснили в службе, "оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда".
Для кого будет работа в Украине через 5 лет
Тем временем правительство увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в украинских учебных заведениях. В целом количество "государственных" мест увеличится на 3,5 тысячи. Речь идет о подготовке:
- медицинских специалистов – в частности, медиков, психологов, реабилитологов;
- социальных работников;
- рабочих кадров.
Кроме того, отметили в Минобразования, в госзаказе также определены "приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей". Такими оказались:
- инженерно-технические;
- педагогические;
- естествознательные.
В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям:
- автоматизация;
- компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
- информационно-измерительные технологии;
- социальная работа;
- вооружение и военная техника;
- международные отношения;
- общественные коммуникации и региональные студии;
- психология;
- безопасность государственной границы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее же время самыми востребованными на рынке труда являются продавцы-консультанты. За ними идут менеджеры по продажам, водители, повара, бухгалтеры.
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