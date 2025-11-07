Уничтожены посылки почти на 10 млн грн: Россия сровняла с землей отделение "Новой почты"

Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. На этот раз был нанесен удар по отделению "Новой почты" в городе Чугуев Харьковской области, в результате чего оно было полностью разрушено, а посылки объявленной стоимостью около 10 млн грн – уничтожены.

Как сообщили в "Новой почте", речь идет об отделении №1. Работники и клиенты при этом не пострадали, но работа отделения приостановлена на неопределенный срок.

"В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн грн. Почти все они уничтожены. Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", – предупредили в компании.

Клиентов предупредили, что отправления, направлявшиеся в разрушенное отделение, перенаправили на отделение №2. Для удобства клиентов компания установят временное мобильное отделение.

РФ атакует "Новую почту"

В последние месяцы в Украине участились российские атаки на отделения, терминалы и сортировочные депо "Новой почты". Последний раз это произошло в ночь на 16 октября, когда вблизи Краматорска российские войска совершили атаку дрона на грузовой автомобиль оператора, в результате удара загорелся прицеп и сгорели 132 посылки.

В тот же день в Нежине было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение. Никто из работников не получил травм, но посылки, находившиеся непосредственно в депо во время атаки, частично сгорели.

Кроме того, вечером 5 октября под вражеским обстрелом оказалось одно из отделений в Донецкой области (населенный пункт в компании не указали). В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал. Но, к сожалению, враг превратил в пепел 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн. Почтовый оператор пообещал компенсировать клиентам потерю отправлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов украинского производства. Отмечается, что первые сто устройств установят до конца года – 70 в Киеве и 30 в Одессе, а впоследствии их расширят на всю Украину. Открыть ячейку можно будет как через приложение, так и через металлические кнопки (при отсутствии интернета).

