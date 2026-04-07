Ультиматум Трампа по войне взвинтил цены: сколько стоит нефть на фоне событий в Иране

На мировых рынках существенно подорожала нефть. Утром 7 апреля стоимость марки Brent выросла на 1,74 доллара, или на 1,6% – до 111,51 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали сразу на 3,45 доллара или 3,1% – до 115,86 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах видят приближающееся истечение срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана для разблокирования Ормузского пролива.

Об этом говорится в материале Reuters. Его авторы напоминают:

Трамп требует от Ирана разблокировать пролив до 20:00 по восточному времени США 7 апреля (00:00 по Гринвичу 8 апреля, 3:00 по Киеву 8 апреля).

В противном случае он грозит "обрушить ад на Тегеран".

Власти Ирана же отказались открывать пролив.

Также они отвергли предложение США о перемирии – настаивая на "полном и окончательном конце войны".

"Отказ Ирана от американского предложения о прекращении огня сохраняет высокое напряжение на рынке. Дипломатия висит буквально на волоске", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на фоне продолжающихся ударов по иранским энергетике и судоходству спотовые премии на WTI взлетели до рекордных уровней. Также по наивысшим ценам продает в Азию свою нефть государственная нефтяная компания Саудовской Аравии

Более того, по словам аналитиков, улучшения ситуации на рынке не следует ожидать даже в случае окончания боевых действий. Ведь "повреждения могут выбить часть поставок на месяцы".

В то же время, акцентируется, решить нефтяной вопрос за счет увеличения добычи ресурса некоторыми странами членами ОПЕК+ (включая Россию) вряд ли получится. Ведь в связи с тем, что из-за войны сразу у нескольких ключевых производителей нет возможности это осуществить, "этот рост в значительной степени останется формальным".

