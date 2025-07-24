"Укрзалізниця" запустила "специальный" поезд по важному маршруту: цена билетов
В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Черниговом. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 4 дня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – и в вагоны 1 класса на рейс 27 июля из Киева они стоят 583,36 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №702/701.
"Назначаем дополнительный поезд в Чернигов. В поезде – вагоны с кондиционером, сидячие места первого и второго класса. Нечетные места – у окна, четные – у прохода", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Рейсы поезда запланированы на 27 июля, а также 1, 2 и 3 августа. Расписание движения:
- Отправление из Киева – 09:11. Прибытие в Чернигов –11:34.
- Отправление из Чернигова – 13:50. Прибытие в Киев – 16:15.
На маршруте предусмотрены остановки на ряде станций. Они будут осуществляться в:
- Выдубичах.
- Дарнице.
- Нежине.
- Им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 27 июля из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость :
- 1 класс – 583,36 грн.
- 2 класс – 287,09 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новые поезда между Киевом и Львовом. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении.
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