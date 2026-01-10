"Укрзалізниця" прекратила возвращать долги по евробондам: говорят, что это не дефолт, а "временная пауза"

"Укрзалізниця" приостановила выплаты по евробондам из-за войны и разрушения инфраструктуры. Фактически это означает дефолт. На такой шаг компаний пошла, чтобы сохранить ликвидность в условиях войны и обеспечить непрерывность железнодорожных перевозок и выплату заработных плат работникам.

Как пишет Forbes, финансовая ситуация УЗ остается критической из-за масштабных разрушений инфраструктуры, ухудшения операционных процессов и постоянных атак со стороны России. По данным компании, общий долг по еврооблигациям выпусков 2019 и 2021 годов превышает $1 млрд, при этом более $700 млн должны быть погашены уже в июле 2026 года.

Ситуация, когда компания не может обслуживать свои долги и приостанавливает выплаты, обычно называется дефолтом, однако в УЗ с такой формулировкой не согласны. "Это не дефолт, это временная пауза, чтобы сохранить финансовую устойчивость и обеспечить бесперебойную работу компании в условиях войны", – говорит СЕО УЗ Александр Перцовский.

Среди ключевых факторов, которые повлияли на решение приостановить обслуживание долга, УЗ называет длительное сокращение объемов грузовых перевозок. В 2025 году доходы от этого сегмента, по оценке УЗ, уменьшатся примерно на 17% по сравнению с 2024-м на фоне неизменных с 2022 года тарифов и высокой промышленной инфляции. Дополнительное давление создает резкий рост количества атак на железнодорожную инфраструктуру: в 2025-м зафиксировано 1195 ударов, что превышает показатели 2023–2024 годов вместе взятых.

Расходы компании растут из-за необходимости восстановления поврежденных объектов инфраструктуры и подвижного состава, подорожания материалов, а также существенного увеличения стоимости энергоресурсов, заявила УЗ.

Отдельной проблемой остается пассажирский сегмент, который исторически является убыточным: совокупный убыток от пассажирских перевозок в 2025 году существенно превышает объем бюджетной поддержки, тогда как тарифы не пересматривались с 2021-го, говорится в сообщении.

УЗ отмечает, что в 2025 году компания прилагала максимальные усилия для надлежащего обслуживания еврооблигаций, чтобы сохранить конструктивные отношения с инвесторами в ожидании реструктуризации долга. Однако сейчас ресурсы необходимо направить на финансирование неотложных нужд, в частности поддержку стабильной работы железной дороги во время постоянных атак, закупку топлива и электроэнергии, формирование резервов материалов для быстрого восстановления и выплату заработных плат железнодорожникам, подчеркнула УЗ.

