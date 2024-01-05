НАПК взялось за президента "Энергоатома" Котина: проверит, как он живет

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина. Причиной стало соответствующее депутатское заявление, сделанное по мотивам журналистского расследования о недвижимости, записанной на тещу Котина.

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Об этом сообщмл нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Опубликовав при этом соответствующий документ НАПК.

"Национальное агентство осуществляет мониторинг образа жизни Котина, а приведенные в Вашем обращении факты будут учтены во время проведения указанного мониторинга образа жизни", – говорится в документе.

Сам же Железняк отметил, что заявление в НАПК было составлено по мотивам сюжета "Схем" о недвижимости, записанной на тещу Котина. Кроме того, сообщал он ранее, в него была включена дополнительная информация, "которая не освещалась еще в публичном пространстве".

Что раскопали расследователи

В самом же сюжете "Схем" говорилось о том, что теща Котина во время полномасштабной войны купила дом под Киевом за 7 млн грн. При этом собственных доходов для такой покупки 70-летняя женщина не имеет, а живет в доме сам госчиновник.

Отмечалось, что родственница Котина, которого называют человеком заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, летом 2023 стала владелицей:

двухэтажного дома на почти 300 квадратных метров;

земли под ним, с выходом к озеру.

"Теперь в этом доме живет сам Петр Котин. В комментарии "Схемам" президент "Энергоатома" заявил, что необходимые средства для покупки имущества его теща собрала из разных источников, а именно – собственные сбережения, переданные на хранение наличные от родственников и займы из расчета будущей продажи ныне находящегося в оккупации имущества", – говорилось в материале.

Также отмечалось: помимо этого дома теща Котина также владеет тремя земельными участками (совокупно на 30 соток) в другом элитном селе в Киевской области. По имеющимся документам, она приобрела их в один день – 2 марта 2021 года.

"Всего за эту недвижимость она заплатила тогда около 40 тыс. долларов. Или более миллиона гривен по тогдашнему курсу", – говорилось в материале.

При этом подчеркивалось: денег для приобретения всего этого имущества у тещи Котина не было. Дело в том, что:

"она преимущественно работала на полугосударственных предприятиях, в частности на Запорожской ТЭС";

в целом с 2000 по 2009 год теща Котина получила 79 тыс. грн зарплаты;

сейчас она, вероятно, получает пенсионные выплаты.

Кроме того, отмечалось, тесть Котина до выхода на пенсию – в период с 2000-го по 2009-й – получил 128 тыс. грн зарплаты. А жена Котина , согласно публичным декларациям президента "Энергоатома", "не имела ни сбережений, ни заработной платы, чтобы помочь своей матери купить все это имущество".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Энергоатом" заключил на 792 тыс. грн три договора с компанией "Кантриинвестстрой". Которая является подозреваемой по делу Национального антикоррупционного бюро о хищении средств.

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