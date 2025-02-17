"Укрпочте" отвели "место" в рейтинге почт мира: какую оценку получила украинская компания

"Укрпочта" получила рейтинг 8 в мировом списке Всемирного почтового союза за 2024 год из 192-х почт. Таким образом, украинская компания вошла число лучших почт в мире.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил: компания набрала 72,7 балла из 100. Для сравнения: Португалия получила 70,1 балл, Греция – 56,3, а Вьетнам – 75,6.

"Год назад рейтинг составил 6, и у нас было 51,3 балла. Это лучший показатель развития среди всех стран СНГ, несмотря на значительные в них инвестиции и субсидии. Такой скачок включил "Укрпочту" в перечень стран с наибольшим улучшением из года в год", – говорится в сообщении.

Смелянский объяснил: рейтинг от 8 до 10 означает, что те, кому их присудили, входят в лучшие почты мира. Конкретно же рейтинг 8 присваивается компаниям, предоставляющим "комплексное продуктовое предложение, позволяющее стране достигать экономического развития".

"Олимп рейтинга – оценки 9-10. Это еще больше создания добавленной стоимости", – рассказал гендиректор "Укрпочты".

Сам же рейтинг Всемирного почтового союза рассчитывается на основе 4-х показателей. В частности:

Надежность – качество и скорость доставки.

За год "Укрпочта" повысила свою оценку с 82,6 до 91.

География доставки – объемы международной почты, импортной и экспортной.

Рост с 31,6 до 87,9.

Соответствие бизнес-модели – адаптивность различных бизнес-моделей к конкретным реалиям конкретной местности.

В случае "Укрпочты", объяснил Смилянский, речь о контейнерных, передвижных отделениях и т.п. Рост с 9,9 до 21,9.

Устойчивость бизнес-модели – возможность выдержать шоковые события в экономике и политике.

Рост с 78,1 до 85,4.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" провела аукцион, на котором было продано раритетное оружие, принадлежащее национальному почтовому оператору – произведенный в 1915 году револьвер "Наган". Ее продали за 36 тысяч гривен при стартовой цене 5 тыся. грн.

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