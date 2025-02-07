"Укрпочта" продала на аукционе оружие: цена взлетела в 5 раз

"Укрпочта" провела первый аукцион, на котором было продано раритетное оружие, принадлежащее национальному почтовому оператору – произведенный в 1915 году револьвер "Наган". Ее продали за 36 тысяч гривен при стартовой цене 5 тысяч гривен.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил, что собранные средства в полном объеме будут переведены на нужды ВСУ – таким образом, компания планирует потролить Россию.

Первый аукцион старинного почтового оружия от Укрпочты завершен! За уникальный артефакт соперничал 21 участник! Финальная ставка – 36 001 грн! Это в семь раз больше, чем стартовая цена!" – пишет руководитель.

Смелянский напомнил, что в будущем запланировано еще больше аукционов в рамках проекта "Винтажное Оружие". В частности, 14 февраля на продажу будут выставлены сразу три лота – 1912, 1913 и 1914 годов выпуска. Смелянский собирается вручать "Наганы" победителям торгов лично.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" уже не в первый раз распродает свое имущество. Ранее компания провела в системе Prozorro. Продажи 10 онлайн-аукционов по продаже своих подержанных автомобилей, на которых продала 322 машины более чем на 3,8 млн гривен. Продавались автомобили как отечественной (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ), так и иностранной сборки (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz).

Наибольшее количество автомобилей, проданных одним лотом и одновременно самый дорогой реализованный лот - 134 автомобиля финальной стоимостью 1,65 млн грн. В целом, целью аукционов было собрать средства на обновление автопарка, пострадавшего от обстрелов в прифронтовых регионах.

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