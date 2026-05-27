"Укрпочта" меняет правила: как работает новая система получения посылок

"Укрпочта" запускает ячейки быстрой выдачи, которые позволяют забирать посылки без очереди через SMS-код прямо в отделении. Первыми новый формат получат крупные города, и он должен уменьшить очереди для тех, кто приходит только за посылками, пока классическое обслуживание окон остается.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба почтового оператора. Отныне вместо того, чтобы стоять в очереди вместе с теми, кто платит за коммуналку или оформляет письма, клиент просто получает доступ к своей ячейке, открывает ее по коду и забирает посылку.

"Укрпочта" автоматически направляет часть отправлений в формат быстрой выдачи. Когда посылка прибывает в отделение, клиент получает SMS-сообщение с уникальным кодом доступа. Далее алгоритм максимально упрощен:

клиент приходит в отделение;

вводит или сканирует код;

открывает свою ячейку;

забирает посылку без очереди.

Фактически это гибрид между классическим отделением и почтоматом, но с важным отличием – система работает внутри почтового отделения и доступна лишь в его рабочие часы. Привычный способ получения через оператора при этом не отменяется – он продолжает действовать параллельно.

В компании объясняют, что главная цель – разделить потоки клиентов. Ведь сейчас в отделениях часто образуются очереди из-за разных типов услуг, и это замедляет обслуживание. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечает, что новая модель позволяет снять нагрузку с операторов и ускорить выдачу отправлений:

"Мы давно искали способ развести потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами. Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно", – заявил он.

Фактически компания пытается сделать классическое отделение более "самообслуживаемым" для базовых операций. На первом этапе система заработает примерно в 400 отделениях по Украине. Предпочтение отдали крупным городам и областным центрам, где наибольший поток клиентов.

В Киеве и Киевской области пилотный запуск уже стартовал – там установлено около 120 ячеек быстрой выдачи. В дальнейшем "Укрпочта" планирует постепенно масштабировать систему на другие регионы в зависимости от результатов тестирования.

Отмечается, что новые ячейки лишь один из элементов более широкой трансформации. После завершения автоматизации сортировки "Укрпочта" рассчитывает обрабатывать до 3 миллионов отправлений в сутки, что должно существенно сократить сроки доставки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая 2026 года "Укрпочта" внедрила оплату банковскими картами в 100% населенных пунктов страны. То есть даже в самых маленьких селах и на прифронтовых территориях теперь можно требовать безналичный расчет – при условии наличия связи.

