"Укрнафта" второй месяц подряд возглавила рейтинг крупнейших импортеров дизельного топлива в Украину

UKRNAFTA второй месяц подряд возглавляет рейтинг импортеров дизельного топлива.

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По итогам июня компания завезла в Украину 70,7 тыс. тонн топлива.

Таким образом, по данным аналитического издания "НафтоРынок Daily Fuels&LPG", UKRNAFTA обеспечила 14,8% всех поставок дизельного топлива в июне – в общей сложности это 477,4 тысячи тонн.

"Крупнейшая сеть автозаправочных комплексов Украины продолжает обеспечивать всех своих клиентов – население, аварийные службы, бизнес – качественным топливом", – подчеркнул председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Каждый литр топлива на UKRNAFTA – это стабильный стандарт Евро-5 от лучших европейских и мировых производителей, а также регулярный контроль, от отбора проб на АЗК до лабораторных исследований.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо "Евро-5".

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.