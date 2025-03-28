'Укрнафта' поддерживает Киево-Могилянскую академию: заведение установило СЭС

"Укрнафта" совместно с партнерами поддерживает Киево-Могилянскую академию: в образовательном заведении уже заработала солнечная электростанция.

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В рамках первого этапа проекта установлено:

– гибридную солнечную электростанцию мощностью 100 кВт;

– аккумуляторные батареи 150 кВт;

– генераторы резервного питания 165 кВт.

Таким образом, академия сможет обеспечить электроэнергией второй студенческий городок, и даже при длительных отключениях учебный процесс будет продолжаться.

Университет продолжает устанавливать оборудование для двух корпусов и научной библиотеки.

Проект реализован благодаря поддержке "Укрнафты", Группы Нафтогаз, ПриватБанка и Киево-Могилянской бизнес школы.

"Укрнафта" прилагается к инициативам, которые помогают украинскому образованию стойко преодолевать вызовы войны и создают возможности для развития молодежи.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.