«Укрнафта» и «ОТП Банк» объявили о стратегическом партнерстве

АО "Укрнафта" и АО "ОТП Банк" договорились о партнерстве в целях поддержки импорта нефтепродуктов и реализации стратегических проектов компании.

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По итогам мая 2026 года "Укрнафта" в очередной раз стала крупнейшим импортером дизельного топлива в Украине. Доля компании составила 13,4% от общего объема импорта дизельного топлива в страну.

Развитие собственной логистики, диверсификация финансовых инструментов и расширение возможностей международных операций остаются одними из ключевых направлений развития компании. Именно поэтому "Укрнафта" последовательно расширяет сотрудничество с финансовыми учреждениями, привлекая к сотрудничеству банки с иностранным капиталом.

Сотрудничество компании с группой ОТП в Украине продолжается уже несколько лет. Стороны реализуют совместные программы в сфере финансирования транспорта и специализированной техники для нужд операционной деятельности.

В 2026 году "Укрнафта" и "ОТП Лизинг" расширили взаимодействие и подписали новые договоры лизинга для развития собственного парка техники, используемой в логистике нефтепродуктов.

Отдельным направлением сотрудничества является банковское финансирование. В апреле 2026 года "Укрнафта" и "ОТП Банк" заключили соглашение об открытии кредитного лимита в размере 400 млн грн. Этот инструмент расширяет финансовую гибкость компании и создает дополнительные возможности для реализации стратегических проектов.

"Укрнафта" последовательно укрепляет свои позиции на топливном рынке и расширяет возможности для реализации стратегических проектов. Для нас важно иметь доступ к современным финансовым инструментам, которые позволяют эффективно управлять ресурсами, развивать логистику и обеспечивать стабильность поставок. "Мы ценим партнерство с международными финансовыми учреждениями, которые видят потенциал украинской экономики и готовы поддерживать её развитие", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Мы высоко ценим партнерство с "Укрнафтой" и рады поддерживать компанию, которая играет важную роль в обеспечении энергетической устойчивости Украины. Для ОТП Банка финансирование критически важных секторов экономики остается одним из приоритетов, ведь именно такие инвестиции способствуют развитию бизнеса, укреплению инфраструктуры и экономической устойчивости страны", – отметил председатель правления АО "ОТП Банк" Владимир Мудрый.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую реализацию стратегических проектов компании. В частности, речь шла о развитии логистической инфраструктуры, транспортных активов и инструментов торгового финансирования для поддержки международных операций.

"Укрнафта" продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры, логистики и цепочек поставок, последовательно укрепляя свои позиции как одного из ключевых игроков топливного рынка Украины.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.