"Укрнафта" арендует вагоно-цистерны для светлых и темных нефтепродуктов

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Компания объявляет о коммерческой закупке услуг по долгосрочной аренде железнодорожных вагоно-цистерн.

Принимаем предложения по двум позициям:

•⁠ ⁠вагоно-цистерны с паровой рубашкой для перевозки темных нефтепродуктов;

•⁠ ⁠вагоно-цистерны без паровой рубашки для перевозки светлых и темных нефтепродуктов.

Место оказания услуг – Украина.

Предложения принимаются с 23 сентября до 15:00 14 октября 2026 года.

Вместе поддерживаем энергетическую устойчивость Украины!

Подробнее по ссылке.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.