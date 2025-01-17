'Укрэнерго' официально опровергла заявления депутата Железняка о распределенной генерации

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что данные об общей мощности децентрализованной генерации, опубликованные в СМИ и распространенные народным депутатом Ярославом Железняком, являются неполными и некорректными.

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Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Сегодня в некоторых телеграмм-каналах и СМИ была опубликована информация об общей мощности построенных в Украине в течение прошлого года объектов децентрализованной генерации. Кратко поясним, почему приведенные (в частности, и со ссылкой на "Укрэнерго") данные – не окончательные", - сообщили в госкомпании.

В Укрэнерго объяснили, что их статистика не включает, в частности, установки, подключенные к внутренним сетям потребителей и предназначенные исключительно для их энергообеспечения без выдачи мощности в объединенную энергосистему.

А также резервные газовые установки, которые используются при аварийных ситуациях и не заявляли о подключении к энергосистеме.

А также мощности генерирующих объектов, уже построенных и подключенных, но еще официально не введенных в эксплуатацию.

"Оценивать объемы децентрализованной генерации, опираясь исключительно на данные "Укрэнерго", некорректно. Наша статистика не учитывает значительную часть таких установок", - отметили в компании.

В НЭК также подчеркнули, что готовы оказывать бизнесу и промышленным предприятиям поддержку подключения генерирующих установок к рынку электроэнергии Украины.

"В нынешних условиях энергосистеме нужен каждый мегаватт. Мы поощряем предприятия становиться частью рынка электроэнергии, чтобы способствовать стабильности энергосистемы страны", – добавили в пресс-службе компании.

Как известно, на конец 2024 года общая мощность распределенной газовой генерации по официальным данным составила 967 МВт.