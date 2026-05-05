Украинцы смогут не платить за лекарства от распространенных болезней: важную программу расширили

В Украине расширили программу "Доступные лекарства" и добавили современные препараты для сердца, диабета и профилактики тромбозов, в частности Ксарелто, Эликвис и Форксига с частичной компенсацией от государства. Пациенты могут получить эти лекарства по электронному рецепту бесплатно или с доплатой, которую покрывает государство в пределах фиксированных сумм.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Обновленный список вступил в силу 4 мая 2026 года, а изменения уже начали действовать по всей стране.

В программу вошли инновационные лекарственные средства, которые ранее преимущественно были доступны только за полную оплату. Среди них:

Ксарелто (ривароксабан);

Прадакса (дабигатрана этексилат);

Эликвис (апиксабан);

Форксига (дапаглифлозин);

Джардинс (эмпаглифлозин);

а также 19 торговых названий препаратов на основе аторвастатина в различных дозировках.

Препараты широко применяются в современной медицине, антикоагулянты для профилактики тромбозов и инсультов, а ингибиторы SGLT2 для лечения диабета 2 типа и сопутствующих осложнений сердца и почек. Главное изменение заключается в новом механизме возмещения.

Теперь государство не просто определяет, является ли препарат бесплатным, а компенсирует фиксированную сумму за конкретную упаковку лекарств. Государство покрывает часть стоимости препарата, а пациент доплачивает разницу в зависимости от цены в конкретной аптеке.

В разных аптеках сумма доплаты может отличаться. Для части препаратов уже определены фиксированные суммы компенсации:

Эликвис (5 мг №60) – 578,09 грн;

– 578,09 грн; Прадакса (150 мг №60) – 718,29 грн;

– 718,29 грн; Форксига (10 мг №30) – 834,61 грн;

– 834,61 грн; Джардинс (10 мг №30) – 848,53 грн;

– 848,53 грн; Ксарелто (15 мг №14) – 252,16 грн;

– 252,16 грн; Ксарелто (15 мг №42) – 755,34 грн;

– 755,34 грн; Ксарелто (20 мг №28) – 509,61 грн;

– 509,61 грн; Ксарелто (20 мг №100) – 1630,94 грн.

Механизм прост, если препарат стоит, например, 1019 грн, а государство компенсирует 509 грн, пациент платит остальные – примерно 510 грн. Если же в другой аптеке цена ниже, например 850 грн, тогда доплата пациента автоматически уменьшается. Таким образом, конечная сумма зависит не только от государственной компенсации, но и от ценовой политики аптек.

Отдельно в программе появляются и генерические аналоги. Например, для действующего вещества ривароксабан включен препарат "Феникс", который в рамках программы может покрываться полностью – то есть пациент получает его без доплаты.

Новые лекарства не являются "универсальными" – их назначают только по показаниям врача. В частности:

антикоагулянты для профилактики инсультов и тромбозов;

препараты на основе дапаглифлозина и эмпаглифлозина для лечения сахарного диабета 2 типа;

часть препаратов также используется при сердечно-сосудистых и почечных осложнениях.

В рамках программы возмещения эти средства доступны именно для пациентов с соответствующими диагнозами. Чтобы воспользоваться программой, нужно:

обратиться к врачу (семейному, терапевту, кардиологу, эндокринологу или пульмонологу);

получить электронный рецепт;

прийти в аптеку, которая работает с НСЗУ;

получить препарат бесплатно или с частичной доплатой.

Отдельный план лечения для назначения этих препаратов не нужен – решение принимает врач на основе состояния пациента. Сегодня программой "Доступные лекарства" охвачено более 17 тысяч точек отпуска по всей Украине. Найти ближайшую аптеку можно через сайт НСЗУ, специальные чат-боты или контакт-центр.

Важно, что электронный рецепт действует по всей стране – получить лекарства можно независимо от того, где его выписали. Всего в программе уже более 700 позиций лекарственных средств, и их количество продолжает расти.

