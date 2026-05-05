Украинцы смогут не платить за лекарства от распространенных болезней: важную программу расширили
В Украине расширили программу "Доступные лекарства" и добавили современные препараты для сердца, диабета и профилактики тромбозов, в частности Ксарелто, Эликвис и Форксига с частичной компенсацией от государства. Пациенты могут получить эти лекарства по электронному рецепту бесплатно или с доплатой, которую покрывает государство в пределах фиксированных сумм.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Обновленный список вступил в силу 4 мая 2026 года, а изменения уже начали действовать по всей стране.
В программу вошли инновационные лекарственные средства, которые ранее преимущественно были доступны только за полную оплату. Среди них:
- Ксарелто (ривароксабан);
- Прадакса (дабигатрана этексилат);
- Эликвис (апиксабан);
- Форксига (дапаглифлозин);
- Джардинс (эмпаглифлозин);
- а также 19 торговых названий препаратов на основе аторвастатина в различных дозировках.
Препараты широко применяются в современной медицине, антикоагулянты для профилактики тромбозов и инсультов, а ингибиторы SGLT2 для лечения диабета 2 типа и сопутствующих осложнений сердца и почек. Главное изменение заключается в новом механизме возмещения.
Теперь государство не просто определяет, является ли препарат бесплатным, а компенсирует фиксированную сумму за конкретную упаковку лекарств. Государство покрывает часть стоимости препарата, а пациент доплачивает разницу в зависимости от цены в конкретной аптеке.
В разных аптеках сумма доплаты может отличаться. Для части препаратов уже определены фиксированные суммы компенсации:
- Эликвис (5 мг №60) – 578,09 грн;
- Прадакса (150 мг №60) – 718,29 грн;
- Форксига (10 мг №30) – 834,61 грн;
- Джардинс (10 мг №30) – 848,53 грн;
- Ксарелто (15 мг №14) – 252,16 грн;
- Ксарелто (15 мг №42) – 755,34 грн;
- Ксарелто (20 мг №28) – 509,61 грн;
- Ксарелто (20 мг №100) – 1630,94 грн.
Механизм прост, если препарат стоит, например, 1019 грн, а государство компенсирует 509 грн, пациент платит остальные – примерно 510 грн. Если же в другой аптеке цена ниже, например 850 грн, тогда доплата пациента автоматически уменьшается. Таким образом, конечная сумма зависит не только от государственной компенсации, но и от ценовой политики аптек.
Отдельно в программе появляются и генерические аналоги. Например, для действующего вещества ривароксабан включен препарат "Феникс", который в рамках программы может покрываться полностью – то есть пациент получает его без доплаты.
Новые лекарства не являются "универсальными" – их назначают только по показаниям врача. В частности:
- антикоагулянты для профилактики инсультов и тромбозов;
- препараты на основе дапаглифлозина и эмпаглифлозина для лечения сахарного диабета 2 типа;
- часть препаратов также используется при сердечно-сосудистых и почечных осложнениях.
В рамках программы возмещения эти средства доступны именно для пациентов с соответствующими диагнозами. Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- обратиться к врачу (семейному, терапевту, кардиологу, эндокринологу или пульмонологу);
- получить электронный рецепт;
- прийти в аптеку, которая работает с НСЗУ;
- получить препарат бесплатно или с частичной доплатой.
Отдельный план лечения для назначения этих препаратов не нужен – решение принимает врач на основе состояния пациента. Сегодня программой "Доступные лекарства" охвачено более 17 тысяч точек отпуска по всей Украине. Найти ближайшую аптеку можно через сайт НСЗУ, специальные чат-боты или контакт-центр.
Важно, что электронный рецепт действует по всей стране – получить лекарства можно независимо от того, где его выписали. Всего в программе уже более 700 позиций лекарственных средств, и их количество продолжает расти.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, после того, как автомобильным заправочным станциям в Украине разрешили продавать лекарственные средства, лицензии на такую деятельность получили 38 АЗС. Это преимущественно станции крупнейших сетей – "Укрнафта" и ОККО.
