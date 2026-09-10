Украинцы могут "получить" специальные 5 грн от НБУ: как выглядят
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Национальный банк продает памятную монету в 5 грн. Она называется "Хозяйственная юстиция Украины", посвящена 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов и и стоит (на дату последней реализации) – 201 грн.
Об этом сообщиют в самом НБУ. Там отмечают:
- Продается монета в специальном сувенирном паковании.
- В настоящее время на складе осталось немногим более 90 штук.
- На покупку монет установлен лимит – в 1 штуку.
"Хозяйственная юстиция является составной частью судебной власти Украины. И играет немаловажную роль в формировании правовой среды для функционирования экономики", – говорится в описании монеты.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
- Гурт – рифленый.
- В оборот она была запущена 28 мая.
Как выглядят уникальные 5 грн
На аверсе монеты (лицевая сторона) главным элементом является геометрическая форма квадрата. Она символизирует юрисдикцию как основу правовой системы. Дополнительные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий.
Внизу композиции размещена надпись "Україна". А кроме того:
- номинал;
- графический символ гривни;
- год чеканки;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (обратная сторона) изображена архитектурная колонна, олицетворяющая непоколебимость правовой системы. Слева от колонны надписи:
- 35 – юбилейная дата;
- "Хозяйственная юстиция Украины".
Снизу композиции на матовом фоне размещена надпись "Опыт/Доверие/Действие". Она размещена полукругом.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.
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