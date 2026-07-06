Украинцы массово скупают кондиционеры из-за жары: хватит ли техники и что будет с ценами

Из-за аномальной жары спрос на кондиционеры в Украине вырос в несколько раз – только в Rozetka продажи за неделю подскочили на 365%, а мобильные кондиционеры и вентиляторы также демонстрируют рекордные темпы роста. Несмотря на ажиотаж, крупные торговые сети не прогнозируют дефицита техники и не планируют повышать цены, а средняя стоимость кондиционера на данный момент составляет около 19 тысяч гривен.

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Об этом украинские ритейлеры рассказали в комментарии медиа. По их словам, только за последнюю неделю продажи кондиционеров выросли на 365%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Чаще всего покупатели выбирают кондиционеры брендов Cooper&Hunter, Hyundai, Bosch и TCL, которые представлены в различных ценовых категориях. В компании поясняют, что к летнему сезону подготовились заранее, сформировав достаточные складские запасы. Именно поэтому даже резкое увеличение количества заказов пока не привело к нехватке товаров, а пересматривать цены из-за высокого спроса в компании не планируют.

Заметно вырос интерес и к мобильным кондиционерам. Такие устройства не требуют сложного монтажа, поэтому пользуются особой популярностью среди жильцов съемных квартир или тех, кто хочет быстро установить систему охлаждения без дополнительных ремонтных работ.

О существенном оживлении продаж сообщают и в сети "Фокстрот". По словам представителей компании, продажи мобильных кондиционеров выросли на 60%, а вентиляторов — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос наблюдается в западных областях Украины, в частности во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, Тернополе, Черновцах и Ужгороде.

Там также отмечают, что производители заблаговременно сформировали сезонные поставки, поэтому риска масштабного дефицита кондиционеров пока нет. Средняя стоимость кондиционера в Украине сегодня составляет около 19 000 гривен. Отмечается, что это примерно на 5% дороже, чем в прошлом году, однако такое подорожание связывают не со всплеском спроса, а с изменением валютного курса в начале года.

В сети "Эпицентр" также отмечают значительное оживление рынка. Продажи вентиляторов и мобильных кондиционеров там выросли более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время из-за резкого роста числа покупателей отдельные популярные модели могут временно отсутствовать в некоторых магазинах, однако компания работает над оперативным пополнением запасов.

Специалисты советуют не выбирать кондиционер только по цене. Перед покупкой стоит учитывать площадь помещения, уровень энергоэффективности, тип компрессора и дополнительные функции. Особенно популярными остаются инверторные модели, которые работают тише, потребляют меньше электроэнергии и могут использоваться не только для охлаждения, но и для обогрева помещения в холодное время года.

Также покупателям рекомендуют обращать внимание на наличие функций очистки и осушения воздуха, ночного режима работы, управления через смартфон и защиты от перепадов напряжения. В условиях нестабильного электроснабжения эксперты советуют покупать только сертифицированную технику с официальной гарантией у проверенных продавцов.

Несмотря на рекордный спрос, представители рынка уверяют, что ситуация остается стабильной. Благодаря заранее сформированным запасам и налаженным поставкам украинцы и в дальнейшем будут иметь широкий выбор климатической техники без резкого скачка цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, из кондиционеров которых стекает конденсат на тротуары, фасады или прохожих, пока не получат отдельного штрафа, поскольку законопроект о введении такой ответственности Верховная Рада не приняла. В то же время владельцам оборудования следует соблюдать местные правила благоустройства, ведь в случае повреждения чужого имущества или причинения вреда людям они могут быть обязаны возместить нанесённый ущерб.

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