Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В феврале украинский автопарк пополнили 9 тыс. подержанных легковых авто с бензиновыми двигателями. Самой популярной моделью стала AUDI Q5 – таких авто было куплено 562 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 26 000, так и 56 000 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом, б/у легковушек на бензине в прошлом месяце украинцы купили сразу на 14% больше, чем было в это же время в 2025 году.

В то же время, подчеркивается, популярность новых авто снизилась. В феврале таких машин приобрели 1,8 тыс. штук, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме AUDI Q5, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Golf – 551 штука;

VOLKSWAGEN Tiguan – 515 штук;

NISSAN Rogue – 464 штуки;

AUDI A4 – 272 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – AUDI Q5 – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 73 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 26 000 долларов.

Машину 2023 г. в. с 42 тыс. км пробега после аварии можно купить за 35 500 долларов.

Авто 2024 г. в. с 3 тыс. км пробега после ДТП продают за 56 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют запустить программу кэшбэка для потребителей бензина, дизельного топлива и автомобильного газа. Кэшбек будет действовать до 1 мая на АЗС, которые присоединятся к программе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!