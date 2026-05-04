Украинцы активно покупают новые авто: сколько стоят самые популярные модели

В апреле украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых авто, а самой популярной моделью стал Renault Duster с результатом 579 продаж. Ориентировочная цена такого автомобиля (2021 года) составляет около $17 000-22 000, что делает его одним из самых доступных кроссоверов на рынке.

Об этом сообщает "Укравтопром". В апреле 2026 года украинцы приобрели около 6,2 тысяч новых легковых автомобилей, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, это на 5% превышает показатели марта 2026-го.

Безоговорочным фаворитом месяца стал Renault Duster – 579 проданных авто. Отмечается, что этот кроссовер уже давно удерживает позиции одного из самых популярных благодаря сочетанию цены и выносливости.

Второе место занял Toyota RAV4 с результатом 357 авто – модель. Тройку лидеров замкнул Hyundai Tucson (211 единиц), который привлекает покупателей дизайном и комфортом. В десятке также оказались:

BMW 3 Series – 161 авто;

Skoda Kodiaq – 144 авто;

Mazda CX-5 – 130 авто;

Skoda Karoq – 126 авто;

Toyota Yaris Cross – 122 авто;

Volkswagen Tiguan – 121 авто;

Volkswagen Touareg – 117 авто.

Чтобы понять, насколько доступны эти авто для украинцев, стоит посмотреть на цены популярных моделей не самых новых годов, например, 2021-го. По анализу OBOZ.UA ориентировочная стоимость составляет:

Renault Duster – от $17 000 до $22 000;

Toyota RAV4 – от $28 000 до $35 000;

Hyundai Tucson – от $25 000 до $32 000;

BMW 3 Series – от $35 000 до $45 000;

Skoda Kodiaq – от $30 000 до $38 000;

Mazda CX-5 – от $27 000 до $33 000;

Skoda Karoq – от $24 000 до $30 000;

Toyota Yaris Cross – от $23 000 до $28 000;

Volkswagen Tiguan – от $29 000 до $36 000;

Volkswagen Touareg – от $50 000 до $65 000.

Большинство моделей в рейтинге – это кроссоверы и SUV. Можно свидетельствовать, что украинцы отдают предпочтение универсальным авто с повышенным клиренсом, которые хорошо подходят как для города, так и для более сложных дорожных условий.

Рост продаж, пусть и умеренный, свидетельствует об адаптации украинцев к новым реалиям. Спрос постепенно восстанавливается, а выбор смещается в сторону практичных и относительно доступных автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащим планируют разрешить беспошлинно ввозить один автомобиль в частную собственность без уплаты пошлины, НДС (налог на добавленную стоимость) и акциза, но только при условии, что это не люксовое авто из перечня транспортного налога. Продать такую машину нельзя будет в течение трех лет.

