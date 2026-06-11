Украинцев зазывают на сбор клубники в Польше: сколько готовы платить фермеры

Сбор клубники в Польше уже стал традиционным способом заработка для сезонных работников из Украины. В июне, когда урожай ягод достигает своего пика, начинается самая активная стадия сезона, а в этом году украинцы могут заработать до 300 злотых в день (около 3,6 тыс. грн) или даже больше.

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Об этом пишет Gazeta Prawna. Отмечается, что из-за тёплого лета ягоды созревают быстрее, что заставляет фермеров массово искать сезонных работников для сбора урожая, а спрос на рабочую силу диктует и новые условия оплаты труда.

Сколько можно реально заработать

Заработок сезонных рабочих напрямую зависит от модели оплаты труда, региона, а также от того, проживает ли работник непосредственно на территории фермы. Сейчас самые производительные сборщики могут зарабатывать около 300 злотых в день, а при благоприятных условиях – даже больше. На практике польские хозяйства используют две основные системы расчета.

Сдельная оплата (за корзину или упаковку)

Этот метод является традиционным для сбора мягких ягод (клубники, малины, голубики, смородины) и позволяет увязать доход с производительностью. Например, в Ленчешицах работникам, проживающим на ферме, платят 3 злотых за корзину(дополнительно они получают продукты от фермеров), а для тех, кто приезжает только на рабочий день, ставка составляет 3,50 злотых. В то же время в Червинске за сбор одной 2-килограммовой упаковки клубники с плодоножками платят 3,20 злотых. Подобные расценки предлагают в опрошенных хозяйствах в районах Ясенца и Варки.

Почасовая оплата

Некоторые производители отходят от сдельной системы. Например, в Ясенце рабочим на заселе предлагают 22 (с проживанием на ферме) или 25 злотых в час (тем, кто приезжает).

Главные вызовы для фермеров

Несмотря на финансовую привлекательность, сбор клубники остается тяжелым физическим трудом (работа в согнутом положении, жара, необходимость быстро сортировать ягоды), поэтому плантации постоянно испытывают нехватку рабочих рук. Раньше значительную часть урожая в Польше собирали граждане Украины, но сейчас ситуация усложнилась, ведь польским фермерам приходится конкурировать за работников с агропредприятиями из других стран ЕС.

Параллельно с дефицитом кадров растут расходы на удобрения, энергию, средства защиты растений и собственно зарплату. Из-за этого рентабельность бизнеса критически зависит от оптовых и розничных цен на ягоду.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных работников в Польше, однако их доля на рынке труда постепенно сокращается. В то же время польские компании все активнее привлекают работников из Филиппин, Колумбии, Непала и Индии, заполняя вакансии, которые ранее преимущественно занимали граждане Украины.

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