Украинцев предупредили о сбоях в государственных реестрах: какие причины и сколько будут продолжаться

С 17 по 20 января 2025 года из-за технических работ возможны сбои в работе государственных реестров, но это временные меры. Восстановление инфраструктуры обеспечит надежную работу систем в будущем.

Видео дня

Об этом сообщили государственные предприятия Национальные информационные системы (НАИС). Эти работы являются финальным этапом восстановления функциональности ключевых реестров Министерства юстиции Украины.

НАИС производит комплексное обновление серверов, баз данных и сетевой инфраструктуры. Цель этих работ – обеспечить стабильную работу государственных систем, обслуживающих граждан, предприятия и нотариат. При обновлении возможны временные сбои в работе таких реестров:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований: этот реестр используется для регистрации предприятий, проверки статуса компаний и других юридических операций;

этот реестр используется для регистрации предприятий, проверки статуса компаний и других юридических операций; Государственный реестр актов гражданского состояния граждан: в нем содержится информация о рождении, браках, разводе и смерти;

Единый реестр доверенностей: реестр позволяет проверять действительность выданных доверенностей;

реестр позволяет проверять действительность выданных доверенностей; Наследственный реестр: реестр обеспечивает учет наследственных дел и доступ нотариусов к информации о наследстве;

реестр обеспечивает учет наследственных дел и доступ нотариусов к информации о наследстве; Единый реестр особых бланков нотариальных документов: он употребляется для регистрации нотариальных документов на особых бланках.

Работы запланированы на период с 22:00 17 января до 08:00 20 января 2025 года. В настоящее время пользователи могут наблюдать временные задержки в доступе к реестрам или нестабильность их работы.

Масштабная кибератака на государственные реестры, осуществленная в 2024 году, преследовала цель взорвать информационную безопасность Украины. Злоумышленники пытались дестабилизировать работу государственных структур, нанести ущерб данным граждан и компаний.

Восстановление реестров является критически важным шагом в обеспечении защиты данных и бесперебойной работы государственных услуг. В рамках этих мероприятий проводится модернизация систем защиты и инфраструктуры, чтобы предотвратить будущие атаки.

Как подготовиться к возможным сбоям

проверьте, нужен ли вам доступ к реестрам: если вы планируете обращаться к нотариусу или регистрировать бизнес, сделайте это до начала технических работ;

если вы планируете обращаться к нотариусу или регистрировать бизнес, сделайте это до начала технических работ; подготовьте документы заранее: в случае необходимости используйте локальные копии важных файлов;

в случае необходимости используйте локальные копии важных файлов; будьте готовы к временным неудобствам: если доступ к реестрам будет ограничен, дождитесь завершения работ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, технические эксперты Министерства цифровой трансформации Украины продолжают возобновлять доступ к государственным услугам онлайн после масштабной кибератаки на реестры Минюста. Очередными из них стали грант на собственное дело, получение статуса безработного и другие возможности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!