Украинцев предупредили о росте цен на популярные продукты: к чему готовиться

В Украине из-за заморозков прогнозируется уничтожение до 80% урожая абрикосов и персиков, а также значительные потери рапса и других культур. Аграрии прилагают все усилия для сохранения хотя бы части урожая, однако ожидается, что это повлияет на повышение цен на сельскохозяйственную продукцию.

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Об этом OBOZ.UA рассказал Павел Коваль, директор Украинской аграрной конфедерации. "В ряде областей фрукты пострадали от заморозков. Более того, это не последние заморозки в этом году ", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что эти заморозки могут стать только началом, ведь погода остается нестабильной. Эти заморозки не ограничились только фруктами. Как отметил Коваль, "также пострадали и другие культуры, в том числе соя, сахарная свекла, даже в отдельных случаях зерновая ".

Заморозки нанесли серьезный ущерб не только садовым деревьям, но и растениям, которые находились на других этапах развития, что еще больше усугубляет ситуацию для аграриев. "О силе влияния говорить рано, но точно можно сказать, что это повлияет на повышение цен на продукцию, ведь урожай значительно снизится", - добавил он. Кроме того, Коваль обратил внимание, что аналогичные проблемы с заморозками наблюдаются и в других странах, таких как Турция, где значительная часть урожая была уничтожена.

Согласно прогнозам экспертов, в Украине заморозки могут уничтожить более 80% урожая абрикосов и персиков. Это означает, что в некоторых регионах фермеры могут остаться почти без урожая этих фруктов. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона отметил, что "больше всего пострадал рапс, который уже был в фазе цветения. Потери могут достигать 10-15%. Также пострадали плодовые культуры, такие как абрикосы, персики, черешни и вишни. По некоторым культурам потери-8".

"Фермеры прилагают все усилия, чтобы спасти ситуацию, но заморозки нанесут тяжелые потери ", - добавил Марчук. Он также подчеркнул, что на этой неделе заморозки продолжаются в некоторых регионах, и аграрии пытаются сохранить хотя бы часть урожая, однако большинство культур, таких как абрикосы и персики, понесут серьезные потери.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине букеты сирени в этом сезоне продают по цене от 1 600 до 33 800 гривен – стоимость зависит от количества ветвей и сложности композиции. Откуда именно флористы берут столько цветов точно неизвестно, однако если украинцы вздумают сорвать сирень самостоятельно в парке или на улице – получат административный штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

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