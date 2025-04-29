Букеты начали продавать за 30 тыс. грн: в Украине возник безумный ажиотаж на сирень

В Украине букеты сирени в этом сезоне продают по цене от 1 600 до 33 800 гривен – стоимость зависит от количества ветвей и сложности композиции. Откуда именно флористы берут столько цветов, точно не известно, однако если украинцы вздумают сорвать сирень самостоятельно в парке или на улице – получат административный штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

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OBOZ.UA исследовал стоимость букетов из сирени и собрал самые дорогие композиции, которые предлагают на украинском рынке. Каждый год в конце апреля улицы украинских городов окутывает нежный аромат весны – это расцветает сирень.

Ее белые, розовые и фиолетовые соцветия украшают парки, аллеи и дворы. Этот цветок стал настоящим символом весенней нежности. Но вместе с приходом сирени приходит и флористический бум – цены на букеты достигают рекордных высот.

Нынешний сезон сирени особенно поразил украинцев ценовыми "сюрпризами" на цветочных рынках. Букеты начали продавать по неслыханным ценам. В Киеве и других крупных городах настоящий фурор произвели флористические композиции из десятков веточек сирени:

45 веток белой сирени в букете – 27 000 грн;

35 ветвей фиолетовой сирени – 21 000 грн;

корзина с сиренью и крашеными тюльпанами – 33 800 грн.

букет из 51 ветки белой сирени – 15 400 грн;

однако есть и более дешевые букеты, к примеру букет из 101 веточки сирени – 8 330 грн.

В социальных сетях уже появились мемы на тему того, что сирень – новое золото, но флористы, похоже, действительно превратили простой весенний цветок в символ статуса и роскоши. Однако за кулисами этого пышного цветочного бизнеса возникает логичный вопрос: откуда берут столько сирени?

Часть, несомненно, выращивают на специальных плантациях или закупают в частных хозяйствах. Однако нельзя исключить и тот факт, что некоторые "предприниматели" приобретают эту красоту прямо с городских кустов. И здесь важно помнить об ответственности.

Законодательство Украины предусматривает штраф за срыв кустов, деревьев и цветов в общественных местах. Это квалифицируется как нарушение правил благоустройства. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за повреждение зеленых насаждений составляет от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц.

Кроме финансового наказания, такие действия вредят природе – кусты теряют форму, болеют, а иногда и вовсе погибают. Сирень не переносит грубой срезки, особенно в период цветения. Это не только вредит внешнему виду города, но и нарушает экосистему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом в Украине начнет снижаться инфляция, а это значит, что рост цен может замедлиться. Это стало возможным благодаря удачной монетарной политике, улучшению энергетической ситуации, сбору и поступлению на рынок новых урожаев, а также умеренным ценам у торговых партнеров Украины.

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