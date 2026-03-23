Украинцам выдавали фейковые чеки: в сети магазинов разоблачили схему обмана

Налоговики в Украине разоблачили масштабную схему манипуляций с расчетными документами в сети розничной торговли мясом. Речь идет о подмене настоящих фискальных чеков их имитацией, что позволяло скрывать часть выручки, а следовательно уклоняться от уплаты налогов.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГСН) Украины. Название сети не раскрыватеся.

Сообщается, что в течение марта налоговики проводили контрольные закупки в магазинах сети. Во время проверок покупателям выдавали документы, которые внешне выглядели как фискальные чеки, однако фактически не были зарегистрированы через регистраторы расчетных операций (РРО).

Это позволяло часть продаж не проводить через официальную систему учета. Такие продажи фактически шли "мимо кассы".

Нарушения подтвердились и во время фактических инспекций. В каждой проверенной торговой точке обнаружили по два устройства для печати чеков:

одно использовалось для формирования официальных фискальных документов;

другое– для печати имитированных чеков с помощью специального программного обеспечения.

Что дальше

Сейчас проверки продолжаются. По их результатам к компании планируют применить финансовые санкции.

В подобных случаях штрафі определяются нормами законодательства о применении регистраторов расчетных операций (РРО). При первом нарушении это 100% стоимости проданных товаров, а для каждого последующего – 150%. Если налоговики докажут системность, штрафы могут начисляться за каждый установленный факт продажи без фискализации.

Собранные материалы также передадут правоохранительным органам. Они будут должны дать правовую оценку действиям должностных лиц.

В налоговой отмечают, что такие схемы создают неравные условия для добросовестного бизнеса и приводят к потерям бюджета.

