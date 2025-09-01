Украинцам установят новую минималку, ее размер решили изменить: озвучена сумма

Правительство не рассчитывает на скорое окончание войны и рассчитывает проект бюджета на 2026-й, учитывая пессимистический прогноз. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

Оба варианта не позволят украинцам с минимальными зарплатами иметь доход, который позволит обеспечить хотя бы минимальные потребности, о чем уже неоднократно писал OBOZ.UA. Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8 421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

Как изменились зарплаты в Украине:

средняя зарплата за год выросла на 4 000 грн (до 25 000 грн);

самые большие зарплаты в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре – в крупных городах;

в некоторых сферах зарплаты растут значительно быстрее, в частности, это предложения для айтишников.

Кто зарабатывает больше всего?

Самая большая средняя зарплата в Украине составляет 92 500 грн - столько получает DevOps engineer, согласно данным кадрового портала. Управляющий недвижимостью в среднем может рассчитывать на зарплату в 80 000 грн. На третьем места оказалось предложение для директора по маркетингу, а на четвертом - финансовый директор.

Среди тех вакансий, в которых больше всего выросли зарплаты за год:

DevOps engineer – 92 500 грн (+97%)

– 92 500 грн (+97%) Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)

– 50 000 грн (+67%) Маркировщик – 19 000 грн (+65%)

– 19 000 грн (+65%) Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)

– 30 000 грн (+54%) Заведующий аптекой – 37 500 грн (+53%)

– 37 500 грн (+53%) Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)

– 40 000 грн (+51%) Тренер по гимнастике – 22 500 грн (+50%)

– 22 500 грн (+50%) Python-программист – 52 000 грн (+49%)

– 52 000 грн (+49%) Специалист договорного отдела – 26 500 грн (+47%)

– 26 500 грн (+47%) Инженер-программист – 35 000 грн (+46%)

Среди городов больше всего зарабатывают в столице (30 000 грн).

Киев – 30 000 грн

– 30 000 грн Львов – 26 500 грн

– 26 500 грн Ужгород – 25 000 грн

– 25 000 грн Днепр – 24 800 грн

– 24 800 грн Одесса – 24 300 грн

– 24 300 грн Черновцы – 24 000 грн

– 24 000 грн Ивано-Франковск – 23 000 грн

– 23 000 грн Харьков – 22 500 грн

– 22 500 грн Винница – 22 500 грн

– 22 500 грн Ровно – 22 500 грн

– 22 500 грн Тернополь – 22 500 грн

– 22 500 грн Хмельницкий – 22 500 грн

– 22 500 грн Луцк – 22 000 грн

– 22 000 грн Черкассы – 22 000 грн

– 22 000 грн Николаев – 21 000 грн

– 21 000 грн Полтава – 21 000 грн

– 21 000 грн Запорожье – 20 000 грн

– 20 000 грн Житомир – 20 000 грн

– 20 000 грн Кропивницкий – 20 000 грн

– 20 000 грн Херсон – 20 000 грн

– 20 000 грн Чернигов – 20 000 грн

– 20 000 грн Кривой Рог – 18 500 грн

– 18 500 грн Сумы – 18 500 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

