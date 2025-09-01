УкраїнськаУКР
Украинцам установят новую минималку, ее размер решили изменить: озвучена сумма

Александр Литвин
Сколько платят украинцам

Правительство не рассчитывает на скорое окончание войны и рассчитывает проект бюджета на 2026-й, учитывая пессимистический прогноз. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

Оба варианта не позволят украинцам с минимальными зарплатами иметь доход, который позволит обеспечить хотя бы минимальные потребности, о чем уже неоднократно писал OBOZ.UA. Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц)
Один взрослый 8 421,94
Двое взрослых 16 843,8
Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5
Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862
Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

Как изменились зарплаты в Украине:

  • средняя зарплата за год выросла на 4 000 грн (до 25 000 грн);
  • самые большие зарплаты в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре – в крупных городах;
  • в некоторых сферах зарплаты растут значительно быстрее, в частности, это предложения для айтишников.

Кто зарабатывает больше всего?

Самая большая средняя зарплата в Украине составляет 92 500 грн - столько получает DevOps engineer, согласно данным кадрового портала. Управляющий недвижимостью в среднем может рассчитывать на зарплату в 80 000 грн. На третьем места оказалось предложение для директора по маркетингу, а на четвертом - финансовый директор.

Среди тех вакансий, в которых больше всего выросли зарплаты за год:

  • DevOps engineer – 92 500 грн (+97%)
  • Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)
  • Маркировщик – 19 000 грн (+65%)
  • Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)
  • Заведующий аптекой – 37 500 грн (+53%)
  • Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)
  • Тренер по гимнастике – 22 500 грн (+50%)
  • Python-программист – 52 000 грн (+49%)
  • Специалист договорного отдела – 26 500 грн (+47%)
  • Инженер-программист – 35 000 грн (+46%)

Среди городов больше всего зарабатывают в столице (30 000 грн).

  • Киев – 30 000 грн
  • Львов – 26 500 грн
  • Ужгород – 25 000 грн
  • Днепр – 24 800 грн
  • Одесса – 24 300 грн
  • Черновцы – 24 000 грн
  • Ивано-Франковск – 23 000 грн
  • Харьков – 22 500 грн
  • Винница – 22 500 грн
  • Ровно – 22 500 грн
  • Тернополь – 22 500 грн
  • Хмельницкий – 22 500 грн
  • Луцк – 22 000 грн
  • Черкассы – 22 000 грн
  • Николаев – 21 000 грн
  • Полтава – 21 000 грн
  • Запорожье – 20 000 грн
  • Житомир – 20 000 грн
  • Кропивницкий – 20 000 грн
  • Херсон – 20 000 грн
  • Чернигов – 20 000 грн
  • Кривой Рог – 18 500 грн
  • Сумы – 18 500 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

