Украинцам установят новую минималку, ее размер решили изменить: озвучена сумма
Правительство не рассчитывает на скорое окончание войны и рассчитывает проект бюджета на 2026-й, учитывая пессимистический прогноз. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.
Оба варианта не позволят украинцам с минимальными зарплатами иметь доход, который позволит обеспечить хотя бы минимальные потребности, о чем уже неоднократно писал OBOZ.UA. Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.
"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.
Как изменились зарплаты в Украине:
- средняя зарплата за год выросла на 4 000 грн (до 25 000 грн);
- самые большие зарплаты в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре – в крупных городах;
- в некоторых сферах зарплаты растут значительно быстрее, в частности, это предложения для айтишников.
Кто зарабатывает больше всего?
Самая большая средняя зарплата в Украине составляет 92 500 грн - столько получает DevOps engineer, согласно данным кадрового портала. Управляющий недвижимостью в среднем может рассчитывать на зарплату в 80 000 грн. На третьем места оказалось предложение для директора по маркетингу, а на четвертом - финансовый директор.
Среди тех вакансий, в которых больше всего выросли зарплаты за год:
- DevOps engineer – 92 500 грн (+97%)
- Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)
- Маркировщик – 19 000 грн (+65%)
- Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)
- Заведующий аптекой – 37 500 грн (+53%)
- Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)
- Тренер по гимнастике – 22 500 грн (+50%)
- Python-программист – 52 000 грн (+49%)
- Специалист договорного отдела – 26 500 грн (+47%)
- Инженер-программист – 35 000 грн (+46%)
Среди городов больше всего зарабатывают в столице (30 000 грн).
- Киев – 30 000 грн
- Львов – 26 500 грн
- Ужгород – 25 000 грн
- Днепр – 24 800 грн
- Одесса – 24 300 грн
- Черновцы – 24 000 грн
- Ивано-Франковск – 23 000 грн
- Харьков – 22 500 грн
- Винница – 22 500 грн
- Ровно – 22 500 грн
- Тернополь – 22 500 грн
- Хмельницкий – 22 500 грн
- Луцк – 22 000 грн
- Черкассы – 22 000 грн
- Николаев – 21 000 грн
- Полтава – 21 000 грн
- Запорожье – 20 000 грн
- Житомир – 20 000 грн
- Кропивницкий – 20 000 грн
- Херсон – 20 000 грн
- Чернигов – 20 000 грн
- Кривой Рог – 18 500 грн
- Сумы – 18 500 грн
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
