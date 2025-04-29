Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему готовиться

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 29 апреля они продают его в среднем по 54,81 грн/л, что на 6 коп. выше, чем днем ранее. Впрочем, такие колебания укладываются в озвученный в экспертной среде прогноз, по которому, в течение текущей недели (заканчивается 4 мая) резких изменений стоимости ресурса не произойдет.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В целом же, рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин, украинский рынок топлива сейчас готовится к сценарию постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем. Что, по его словам, может вернуть стоимость нефти марки Brent на уровень 70 доллар/баррель, говорится в материале delo.ua.

Если же это произойдет, отмечает эксперт, то стоимость бензина на украинских АЗС вырастет. Прогнозируемое же удорожание составляет 1 грн/л.

По состоянию же на 17:29 по Киеву, нефть Brent, по данным investing.com, стоила 63,24 доллара/баррель. Что на 2,39% ниже, чем было на предыдущей сессии.

Вместе с тем, в течение же текущей недели, отметил Леушкин, ситуация на заправках будет стабильной. Ведь:

С одной стороны, предпосылок к росту цен на АЗС пока нет.

С другой – сети воздержатся и от снижения цен, "учитывая возможный рост цен на нефть".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам топливного эксперта Александра Сиренко, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. При этом цена топлива не вырастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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