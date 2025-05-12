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Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС: чего ожидать в ближайшие дни

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС

За выходные на украинских АЗС не поменяли цены на бензин А-95. Так, в понедельник 12 мая они продают его в среднем по 54,63 грн/л, что соответствует показателю пятницы 9 мая. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (12-18 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива – как в сторону удешевления, так и удорожания. При том, что возможность снизить цены на 1 грн/л у сетей есть.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

  • В настоящее время нефть эталонной марки Brent сейчас торгуется в коридоре 60-64 доллара/баррель.
  • При таких условиях средняя цена на топливо могла бы быть ниже на 1 грн/л.
  • Но крупнейшие сети АЗС избегают понижения.

Последнее, подчеркивается, объясняется снижением спроса на бензин. Который, объясняют авторы материала, АЗС хотят компенсировать "высокой маржинальностью".

Что будет с ценами на бензин в Украине

"На этой неделе не ожидается существенных изменений цен на АЗС. ... Еще в прошлом году апрель и май были одинаковыми по потреблению месяцами. А сейчас в мае потребление ниже, чем в апреле. Поэтому маркетмейкеры и не хотят снижать цену", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 12 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

  • WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;
  • Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также Фактор – 50 грн/л.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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