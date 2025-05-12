Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС: чего ожидать в ближайшие дни

За выходные на украинских АЗС не поменяли цены на бензин А-95. Так, в понедельник 12 мая они продают его в среднем по 54,63 грн/л, что соответствует показателю пятницы 9 мая. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (12-18 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива – как в сторону удешевления, так и удорожания. При том, что возможность снизить цены на 1 грн/л у сетей есть.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

В настоящее время нефть эталонной марки Brent сейчас торгуется в коридоре 60-64 доллара/баррель.

При таких условиях средняя цена на топливо могла бы быть ниже на 1 грн/л.

Но крупнейшие сети АЗС избегают понижения.

Последнее, подчеркивается, объясняется снижением спроса на бензин. Который, объясняют авторы материала, АЗС хотят компенсировать "высокой маржинальностью".

"На этой неделе не ожидается существенных изменений цен на АЗС. ... Еще в прошлом году апрель и май были одинаковыми по потреблению месяцами. А сейчас в мае потребление ниже, чем в апреле. Поэтому маркетмейкеры и не хотят снижать цену", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 12 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также Фактор – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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