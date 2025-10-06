Украинцам продают одежду по ценам, "завышенным" в сотни раз: раскрыты масштабные схемы

Украинцам по видом секонд-хенда продают одежду и аксессуары мировых брендов по ценам, "завышенным" в сотни раз. К примеру, ремень Brioni завозили в страну из ЕС по 36 грн за штуку, а продавали в 800 раз дороже – по 23 360 грн. А женские штаны Dolce&Gabbana растаможивали по 184 грн, тогда как продавали по 114 500 грн, т.е., в 621 раз больше.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Также, рассказал он, пальто Hugo Boss ввозили по 53 грн, а продавали в 406 раз дороже – по 21 500 грн.

"Схема – ввоз брендовых вещей как секонд-хенда по весу. Предприятия ввозят, например, Brioni как подержанную одежду, платя копейки за килограмм, а потом продают в сотни раз дороже", – объяснил суть схемы нардеп.

Тысячи компаний работают "в тени"

В целом же, констатировал Гетманцев, масштаб "тени" в украинской легкой промышленности огромен. По его словам, ныне:

Отрасль насчитывает около 25 тыс. предприятий.

Только 70 из них обеспечивают более 55% налоговых поступлений.

"То есть, большинство компаний являются либо убыточными, либо работают в тени. Либо не относятся к "белому" сектору экономики", – признал нардеп.

При этом он подчеркнул: схемы бьют прежде всего по "белым" компаниям. Ведь из-за того, что они честно уплачивают налоги, их продукция "априори дороже".

"Некоторые могут считать, что контрабанда удешевляет товар, но это не так: прибыль от схем идет не потребителю, а преступнику. Рыночную цену определяет спрос и предложение, а не уровень налогов. Маржа контрабандистов – это украденные деньги государства, армии и пенсионеров", – объяснил нардеп.

Схемы и оборудки в украинском легпроме

Самих же типов схем и оборудок, по его словам, можно выделить сразу несколько.И наносят они государству колоссальный ущерб.

"Только за 2 года ГНС ​​заблокировала фиктивного НДС на сумму 16,6 млрд грн. Из которых на товары легкой промышленности пришлось 3,1 млрд грн", – рассказал нардеп.

При этом он подчеркнул: ввоз брендов под видов секонд-хенда – лишь одна из таких схем. Также часто можно встретить:

Махинации с импортом готовой продукции и тканей.

"Разница в налоговой нагрузке на таможне поразительная: через Тернополь ткани растамаживаются по 2,5 евро за килограмм, через Закарпатье – по 30 центов, а в Сумах – вообще по 3 цента. Такой разрыв объясняется только коррупцией", – рассказал Гетманцев.

По его словам, кроме занижения таможенной стоимости, предприятия продают продукцию за наличные, передавая документы другим компаниям через фиктивные сделки. Делают же они это тобы минимизировать уплату НДС.

"Также распространена схема "пересорта". Это когда товар завозят под одним кодом, а продают под другим, с меньшей пошлиной", – объяснил нардеп.

Копейки налогов при миллиардных оборотах.

В то же время, отметил он, на одном из предприятий, где работает около 1 000 человек, в 2023 году средняя зарплата составляла всего 6 900 грн. При этом сама компания:

Имела объемы поставок на 2,3 млрд грн.

Налогов заплатила лишь 300 000 грн – 0,013% от оборота.

"Это предприятие даже было контрагентом Министерства обороны. Его схемы со "скрутками" заключались в том, что оно возмещало НДС через покупку товаров, которые не имели никакого отношения к производству, например, трикотажной ткани, которой фактически не существовало. По этим фактам открыто уголовное дело", – рассказал Гетманцев.

Зарплатная тень в легпроме.

Вместе с тем, признал он, проверить, работает ли предприятие "в белую", просто. Для этого, по его словам, достаточно сравнить средние зарплаты. В частности, отметил нардеп:

В Киеве рыночная зарплата швеи составляет 30 000 грн, тогда как официально платят 10 200 грн.

Во Львовской области – 27 500 грн против 11 000 грн.

В Хмельницкой – 22 000 грн против 8 500 грн.

В Одесской – 32 500 грн против 8 300 грн.

"Разница между реальной и официальной оплатой составляет около 65%. Что означает потерю государством 1,7 млрд грн налогов ежегодно", – констатировал Гетманцев.

Карго-компании для контрабандных схем.

Кроме того, подчеркнул он, существуют сотни карго-компаний, предлагающих доставку товаров из других стран – "без каких-либо документов и растаможки". В частности:

Из Турции – за 1,7 доллара/кг.

Из Китая – за 6 долларов/кг.

"Эти компании работают открыто, их названия известны правоохранителям. Однако реально они занимаются контрабандой, нанося бюджету миллиардные убытки", – объяснил суть схемы нардеп.

Льготы на посылки.

Также, рассказал Гетманцев, для уклонения от налогов "делки" часто используют льготу на посылки – до 150 евро. Она предусматривает, что посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС и пошлиной.

Суть же схемы, по его словам, состоит в том, что большие группы товаров дробят на мелкие отправления. После чего:

Ввозят их без налогов.

Затем "массово продают онлайн без регистрации и уплаты налогов".

"Все схемы уклонения от налогообложения превращают рынок одежды и обуви в дикий. Он вредит бюджету, армии, честному бизнесу и, в конце концов, самим потребителям. Покупая контрабанду, люди фактически забирают деньги из своих же пенсий, зарплат учителей и врачей", – резюмировал Гетманцев.

