Топ-таможенник придумал, как скрыть свою декларацию: новая жена с родителями из СБУ и папа с квартирой в элитном столичном ЖК

Глава Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл свои декларации: написал заявление в НАПК и попросил убрать данные о нем, ведь его супруга – военнослужащая. При этом еще несколько лет назад он был женат на сотруднице Киевской таможни.

OBOZ.UA удалось найти новую жену таможенника, благодаря которой он имеет возможность скрыть декларации от журналистов и общественности. Оказалось, что это молодая киевлянка, которая еще недавно работала тренером.

Пока Дмитрий Стасенко свои декларации скрывает, его отец Игорь, работая в Офисе президента, вынужден показывать свое состояние. Оказывается, что на мужчину оформили паркоместо и большую квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы – "Печерск Плаза". И это при том, что буквально несколько лет назад на него оформили Toyota Land Cruser Prado 150 (сейчас такая машина стоит около 50 тыс. долларов).

OBOZ.UA продолжает рассказывать о том, как и чем живут украинские таможенники. На этот раз речь пойдет о том, как глава Волынской таможни смог скрыть свою декларацию и что известно о его старых и новых родственниках.

Что удалось узнать:

председатель Волынской таможни Дмитрий Стасенко работает на государство уже около 20 лет. 41-летний чиновник недавно получил значительную должность;

41-летний чиновник недавно получил значительную должность; таможеннику удалось скрыть свою декларацию – потому что жена, как говорят в пресс-службе Волынской таможни, – "военнослужащая";

OBOZ.UA удалось найти эту жену – это бывшая киевская тренер, на которой таможенник недавно женился;

отец таможенника за несколько лет стал владельцем имущества на сотни тысяч долларов.

Как топ-чиновник спрятал свою декларацию в реестре

Дмитрий Стасенко всю жизнь работает в государственном секторе и много лет подряд подавал свои декларации. Еще в 2023-м декларации заполняли и сам Стасенко, и его на тот момент жена – сотрудница Киевской таможни Майя Рыжевская (начальница отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Вишневое").

А уже в 2024-м Стасенко из декларации Рыжевской исчез. А после назначения на должность главы Волынской таможни из реестра деклараций НАПК вообще исчезли все декларации Стасенко. "Декларация закрыта из-за его жены, которая военнослужащая", – проинформировала местные СМИ пресс-секретарь таможни Валентина Черныш.

Действительно, военнослужащие имеют право свои декларации не публиковать. В документе обязательно должны быть указаны доходы супругов, поэтому если муж или жена – военные, они имеют права свою декларацию скрыть. При этом далеко не все пользуются этой возможностью. Например, в реестре НАПК можно найти декларации народных депутатов, мужья которых воюют, а также тысяч чиновниц, которые указывают в качестве мест работы своих мужей военные части.

Учитывая, что Майя Рыжевская, которая до 2023-го указывала Дмитрия Стасенко в качестве своего мужа, продолжает публиковать декларации, вероятно, таможенник должен был развестись, жениться в третий раз (Майя была второй женой) и уже тогда воспользовался статусом своей новой жены и скрыл декларации.

OBOZ.UA удалось установить имя новой супруги Стасенко, благодаря которой он скрывает свою декларацию. Это Валентина Стасенко (девичья фамилия Федько). Еще недавно она работала тренером по физической подготовке в ФК "Каток". На странице команды указано, что ФК создан лишь в 2022-м.

В сервисе GetContact видно, что женщина записывалась на индивидуальные занятия по стретчингу, также ее несколько раз подписали с использованием аббревиатуры СБУ. Собеседники OBOZ.UA в Службе безопасности рассказали, что вся семья девушки тесно связана с СБУ. В Службе работали и ее папа, и мать. Причем отец был оформлен механиком, а мать – в военно-медицинском управлении спецслужбы. Что интересно, родители Валентины до полномасштабной войны размещали свои декларации в реестре НАПК.

Например, в 2021-м ее отец получал около 16 тыс. грн ежемесячно. А мать на тот момент уже была на пенсии. Каким образом публикации декларации таможенника, в котором было бы сказано, что его жена получает зарплату от воинской части, повлияла бы на его семью, неизвестно.

OBOZ.UA отправил запрос в Волынскую таможню с просьбой разъяснить цель сокрытия деклараций Стасенко.

Кстати, Дмитрий Стасенко с 2005-го (тогда чиновнику было чуть больше 20 лет) работал в таможенных органах. После этого были периоды, когда он несколько лет работал в Сервисном центре МВД, в структуре Государственного управления делами. Но при этом государственный сектор Стасенко никогда не покидал.

На запрос OBOZ.UA в Волынской таможне объяснили, почему его исключили из публичной части реестра деклараций НАПК. Ниже публикуем ответ дословно:

"Изъятие декларации Дмитрия Стасенко из публичной части Реестра было осуществлено еще до занятия им должности начальника Волынской таможни и никоим образом не связано с ней. Следовательно, это не может расцениваться как попытка скрыть активы, приобретение которых может быть связано с назначением на указанную должность. Ограничение доступа произошло исключительно на основании законодательно предусмотренных оснований, в частности в связи со статусом члена семьи субъекта декларирования.

В то же время подчеркиваем, что в данном случае изъятие декларации из публичного доступа является полным правом Дмитрия Стасенко, предусмотренным действующим законодательством, и никоим образом не имеет целью сокрытие доходов или избежание финансовой прозрачности. Все декларации остаются в Реестре и хранятся в установленном законом порядке.

Кроме этого, отмечаем, что материальное состояние Дмитрия Стасенко в период, когда декларация была ограничена в открытом доступе, менялось исключительно в результате начисления заработной платы и продажи движимого имущества, которое было приобретено еще до назначения на эту должность".

Отец – в Офисе президента

В 2023-м Майя Рыжевская декларировала квартиру площадью 43,3 кв. м в Киеве, а также столичные квартиры мужа площадями 103 кв. м и 42,7 кв. м. Кроме того, Стасенко в 2023-м купил Nissan X-Trail 2020 г. в. На тот момент Стасенко работал в региональном сервисном центре в Киеве и официально зарабатывал всего лишь 37,8 тыс. грн в месяц. В декларации за 2024-й Майя указала только свою квартиру и автомобиль. Супруг из документа исчез.

Значительно больше недвижимости оформлено на отца-таможенника – 64-летнего Игоря Стасенко. Он работает руководителем департамента документального обеспечения Офиса президента. Недавно чиновник задекларировал паркоместо в одном из самых дорогих ЖК Киева "Печерск Плаза" (52-я Жемчужина).

А в прошлом году отец таможенника стал владельцем квартиры в этом же ЖК площадью почти 90 кв. м. Квартиры такой площади в этом ЖК даже без ремонта продают по цене от 220 тыс. долларов. И это при том, что в 2023-м на отца таможенника уже оформили дом недалеко от Киева (в городе Ворзель) площадью 211 кв. м. А в Вышгородском районе у семьи сотрудника ОП имеется дом площадью 311 кв. м.

Кроме того, отец таможенника в 2021-м купил новенький автомобиль Toyota Land Cruser Prado 150. Игорь Стасенко работает на Банковой уже не первое десятилетие. На сайте президента его имя упоминается в документах, которые подписывал еще на тот момент президент Янукович.

Подробнее о том, что изменилось после прихода Стасенко на Волынскую таможню, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.