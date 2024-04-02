Украинцам продавали фальсификат виски под видом известного бренда: разоблачено подпольное производство

В Черниговской области будут судить организаторов подпольного производства алкоголя. Преступная группа производила фальсификат виски под видом известного бренда и сбывала подделку, получая миллионные доходы.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название бренда, которым прикрывались дельцы, ведомство не раскрывает.

"Фигуранты дела изготовляли и разливали поддельный виски в бутылки и клеили этикетки известного бренда. Готовую продукцию отправляли покупателям службой доставки в Киев", - установили оперативники.

Детективы БЭБ провели обыски в местах производства и хранения товара, а также в транспортных средствах. В результате были изъяты:

емкости с алкогольной продукцией, автомобили;

черновые записи;

мобильные телефоны;

наличные.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет примерно 5 миллионов гривен. Досудебное расследование продолжается, чтобы установить полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

Как распознать подделку алкоголя

Эксперты настоятельно советуют украинцам не покупать продукцию у неизвестных продавцов, а также обращать внимание на упаковку и способы защиты от подделки, которые отмечают производители на этикетке товара. Также каждый покупатель имеет право потребовать документы, подтверждающие качество и происхождение товара.

"Производитель пытается защитить свою продукцию. Он наносит определенную информацию на этикетку на лицевой стороне бутылки и контретикетку. Если внимательный потребитель, покупая продукцию, читает, то есть информация, что бутылка содержит уникальную защиту. Да, дата разлива указана на крышке и на шейке. бутылки – цифры должны не только совпадать, но и быть расположены друг под другом", – рассказывает ведущая эксперт отдела материалов, веществ и изделий Киевского института судебных экспертиз Людмила Ковальчук.

По ее словам, больше всего вредят здоровью примеси, сопровождающие этиловый спирт. В больших концентрациях они могут привести к летальным исходам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Днепропетровской области будут судить организаторов подпольного производства алкоголя. Жители Никополя выпускали фальсификат под видом продукции украинских брендов и сбывали подделку оптом, получая миллионные доходы. Кроме того, та же преступная группа торговала сигаретами без акцизов.

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