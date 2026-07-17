Украинцам придется переоформить землю: после принятия нового закона времени останется не так много

В Украине готовятся изменить правила для граждан, владеющих землей на праве постоянного пользования. У физических лиц будет три года с момента принятия соответствующего закона, чтобы перерегистрировать свои права на узуфрукт (право пользования чужим имуществом).

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Об этом во время вебинара Всеукраинского конгресса фермеров рассказала адвокат, кандидат юридических наук Диана Коломийцева. Поэтому она советует уже сейчас проверить, какие документы оформлены на земельный участок

Что такое узуфрукт

Это новый для украинского земельного законодательства вид вещного права, предусмотренный законопроектом "О внедрении рыночных институтов права пользования земельными участками", который в настоящее время находится на стадии обсуждения в экспертном сообществе.

Узуфрукт позволяет лицу владеть и пользоваться земельным участком и получать с него доходы без приобретения права собственности. Фактически это замена права постоянного пользования землей, которое не соответствует европейскому праву.

Как будет действовать закон

Как пояснила Коломийцева, обычные граждане, имеющие государственные акты на право постоянного пользования, смогут:

зарегистрировать узуфрукт на основании имеющихся государственных актов на право постоянного пользования землей;

приобрести земельный участок в собственность;

пользоваться ею путем переоформления на аренду без проведения земельных торгов.

А наследники таких граждан будут иметь три года после смерти пользователя такого земельного участка, чтобы выкупить его по экспертной оценке с рассрочкой до 15 лет или перейти на аренду.

Кроме того, законопроект предоставляет фермерским хозяйствам, имеющим действующие государственные акты на право постоянного пользования, три года на то, чтобы переоформить это право на аренду сроком на 50 лет без проведения земельных торгов.

"Для фермерских хозяйств как юридических лиц устанавливается трехлетний срок, в течение которого они имеют право переоформить право постоянного пользования на аренду или осуществить выкуп такого земельного участка", – говорит эксперт.

Механизм переоформления

Главная особенность новых правил заключается в том, что гражданам придется пройти процедуру изменения статуса земли самостоятельно. Владелец государственного акта должен:

лично обратиться в Центр предоставления административных услуг ;

; зарегистрировать новое вещное право на основании имеющегося бумажного документа.

Поэтому эксперт призвала фермеров и землевладельцев уже сейчас тщательно проверить состояние своих документов на постоянное пользование. Большинство таких государственных актов выдавались в период с 1990 года по 1 января 2002 года, поэтому они могут потребовать обновления данных.

Важно помнить: переход на узуфрукт навсегда закрывает путь к приватизации этого участка, поскольку законодательство прямо запрещает выкупать в собственность земли с таким юридическим статусом. Поэтому землевладельцы могут воспользоваться действующими нормами законодательства и выкупить земли, находящиеся в постоянном пользовании – для многих аграриев такой вариант может оказаться гораздо выгоднее, поскольку позволит им стать полноправными собственниками своих наделов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае в Украине заметно подорожала земля сельскохозяйственного назначения. Средняя стоимость гектара составила 74 528 грн, что почти на 5 000 грн выше, чем было в апреле.

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