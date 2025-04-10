Украинский газовый рынок нуждается в прозрачных правилах и адаптации к европейским стандартам – Буславец

Инвесторы не готовы вкладывать в украинскую газодобычу, если не будет понятных правил игры, защиты капитала и прозрачной ценовой политики, приближенной к условиям на европейских рынках.

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Об этом заявила заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук, министер энергетики Украины в 2020 году Ольга Буславец.

"Понимаете, для любых инвестиций нужны ясные правила игры и защита этих инвестиций. Ну, и, конечно, в условиях войны, чтобы были какие-то военные риски, покрывались каким-нибудь страхованием. Эти обязательные предпосылки для инвестиций, – отметила Буславец.

По ее словам, украинский рынок газа пока не интегрирован в европейский, а внутренняя ценовая политика остается закрытой и ограниченной внешним участникам.

"Пока мы имеем ситуацию, когда наш рынок газа, он все же отделен от условий рынка европейского. У нас цены не формируются как на европейских рынках. Потому что у нас рынок закрыт", – объяснила эксминистерша.

Она также подчеркнула, что государственное регулирование и участие одного игрока оказывают существенное влияние на формирование цены.

"Что добывалось, выкупалось на бирже, но тем же "Нафтогазом". И это приводило к определенной ценовой конъюнктуре на этом рынке. И она очень часто отличалась", – сказала Буславец.

Такие условия, по ее мнению, делают невозможным прогнозирование доходов и сдерживают потенциальных инвесторов.

"Поэтому инвесторам, которые потенциально должны вкладывать сюда средства, конечно, очень трудно просчитать, а что же они будут иметь, вернут ли они эти средства, и как это будет", – подытожила она.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что Украина должна стать частью газового рынка Европы, чтобы украинские потребители могли покупать газ на собственной бирже.