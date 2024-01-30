Первый украинский электропикап появится на дорогах? Раскрыта цена "ЛУАЗ Сити" и важный нюанс

Украинский "ЛУАЗ Моторс" анонсировал выпуск собственных электропикапов – ЛУАЗ Сити, ЛУАЗ Фермер и ЛУАЗ Карго. Украинцев в соцсетях особенно заинтересовала четырехместная модель "Сити". Ориентировочная цена ЛУАЗ Сити с полной "начинкой" составит более 600 тыс. грн (около $16 тыс., сравнимо с Volkswagen Passat или Skoda Octavia на бензине/дизеле 2018 года выпуска). А вот ездить на этом электромобиле по обычным улицам и трассам все равно пока не получится.

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Об этом рассказали OBOZ.UA потенциальные покупатели, которые заинтересовались предзаказом украинского электромобиля. Таким клиентам на электронную почту уже пришли письма с указанием цены на ЛУАЗ Сити, а также важной оговоркой относительно сертификации авто.

Интересно, что новый пикап ЛУАЗ не имеет прямого отношения к Луцкому автомобильному заводу (ЛуАЗ) – это другая компания. Изначально планировалось производство новинки именно возле Луцка ради исторической справедливости, но этот план пока не осуществился.

Цены на ЛУАЗ Сити: сколько стоит электропикап

В первую очередь следует учитывать, что базовая цена ЛУАЗа не включает стоимость аккумуляторов. Их нужно докупать отдельно (максимум машина может вместить 3 батарейных блока). Так:

цена самого авто ЛУАЗ Сити без аккумуляторной батареи составляет 280 тыс. грн;

цена одного комплекта батарей – 45 тыс. грн (запас хода до 100 км);

(запас хода до 100 км); цена трех батарейных блоков – 135 тыс. грн (запас хода - до 300 км).

Еще 20% "потянет" НДС, т.к. он в представленном прайсе не учтен. Плюс для максимальной комплектации понадобятся:

бортовой инвертор 220В 4кВт – 23 тыс. грн ;

; бортовой дизельный обогреватель (незаменим зимой, т.к. без него, согласно результатам тест-драйвов, салон авто почти не отапливается) – 23 тыс. грн ;

; кондиционер – 40 тыс. грн.

Таким образом, максимальная комплектация ЛУАЗ Сити с тремя батарейними блоками обойдется в 501 тыс. грн без НДС. С уплатой налога на добавленную стоимость финальная цена составляет 601,2 тыс. грн.

Также следует учитывать, что такую цену ЛУАЗ рассчитал при официальном курсе доллара 36,5 грн/долл., предупредив, что вместе с курсом будет меняться и цена. В конце января доллар по курсу НБУ стоит уже более 37,5 грн.

Просто так кататься на ЛУАЗ Сити не получится: какие альтернативы

В письме к клиентам производитель указывает, что ЛУАЗ Сити сертифицирован как специальное транспортное средство для передвижения только по территории предприятий. То есть пользоваться им на обычных дорогах нельзя.

Вместо этого предлагают рассмотреть варианты эклектропикапов ЛУАЗ Фермер и ЛУАЗ Карго, которые сертифицированы по стандарту ЕС "транспортное средство категории L7e – CU" и допускаются для передвижения по дорогам общего пользования.

Оба эти варианта имеют грузоподъемность до 700-1000 кг, в то время как ЛУАЗ Сити – 500 кг. Как ЛУАЗ Сити, эти модели имеют максимальную скорость до 50 км/ч.

Среди серьезных отличий - дизайн кузова. Автомобили линеек "Фермер" и "Карго" рассчитаны лишь на двух пассажиров. Однако и цены на них ниже:

ЛУАЗ Фермер з тремя батарейным блоками, печкой, кондиционеров и инвертором обойдется в 493,2 тыс. с НДС ;

; ЛУАЗ Карго с той же "начинкой" – в 491 тыс. грн с НДС.

Будет ли ЛУАЗ Сити в будущем сертифицирован как транспортное средство для дорог общего пользования, пока не сообщается.

Электропикап ЛУАЗ – китайский клон?

Еще в декабре-2022 сразу после презентации новых ЛУАЗов автомобильные обзорщики заметили, что представленная серия электрических пикапов выглядит так же, как автомобиль, продаваемый на сайте Alibaba, но под другим брендом. Он называется EEC L7e и стоит всего от $5,7 тыс. (почти втрое дешевле ЛУАЗа Сити). Внешне авто отличаются только формой переднего бампера и фарами.

Впрочем, "ЛУАЗ Моторс" никогда и не скрывал, что кузовы для пикапов закупают в Китае. Кроме того, такие же кузовы продаются в США, Мексике, Бразилии и ОАЭ.

"Это удачная конструкция, лицензию на производство этого пикапа покупают в разных странах. Это их дизайн, а ЛУАЗ – такой же лицензиат, как и другие компании. Это нормальная практика в мире", – сказал основатель компании Вадим Игнатов, уточнив, что на данный момент в Украине просто не существует предприятий, которые в состоянии производить автомобильные кузовы.

При этом сообщалось, что производитель тестирует использование украинских аккумуляторов и систем управления ими. Также планируют выпуск украинских рам, бамперов, фар и дневных ходовых огней, тормозных дисков и колодок, системы подогрева аккумулятора, новой проводки для другой компоновки электронных компонентов и батареи.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году украинцы установили рекорд по покупке электрокаров. Чаще всего покупали электрокары марок Volkswagen, Tesla та Nissan. А лидером по количеству регистраций стала Львовская область.

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