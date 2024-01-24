Такого еще не было: украинцы поставили рекорд по покупке электрокаров. Раскрыта статистика

В 2023 году в Украину было ввезено рекордное количество электрокаров – более 37 тысяч. Что в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году, когда было ввезено почти 9 тыс. единиц. Чаще всего украинцы покупают такие автомобили марок Volkswagen, Tesla та Nissan. А лидером же по количеству регистраций является Львовская область.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в 2022 году в Украину ввезли почти 14 тыс. электрокаров. Что немногим больше, чем в 2021-м, но значительно меньше, чем в 2023 году.

"В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: старейшим электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo 2000 г.в. А в целом украинцы чаще всего покупают модели:

Nissan Leaf – более 5 000 таких автомобилей ввезли в Украину в прошлом году;

Volkswagen ID.4 – 3 770 авто;

Tesla Model 3 – 3 291 электрокар.

Регистрируют же электрокары чаще всего на Львовщине – 5 133 авто в 2023 году. А кроме того, в:

Киеве – 4 913 электромобиля;

Одесской области – 3 412 электрокаров.

Европа также переходит на электрокары

В целом же, увеличение покупок электроавтомобилей наблюдается не только в Украине. Так, в 2023 году именно электрокар возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе – впервые в истории.

"Американский электромобиль Tesla Model Y стал лидером рынка новых автомобилей 2023 года в Европе. В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность", – сообщили в УкрАвтопроме.

Отмечается: всего в 2023 году Tesla Model Y в Европе было продано 254 822 единиц. В топ-10 же самый популярных авто также вошли:

Dacia Sandero – 235 893 единиц;

VW T-Roc – 206 438 единиц;

Renault Clio – 202 942 единиц;

Peugeot 208 – 194 376 единиц;

Opel Corsa – 188 662 единиц;

VW Golf – 184 279 единиц;

Toyota Yaris Cross – 176 685 единиц;

VW Tiguan – 174 267 единиц;

Skoda Octavia – 161 784 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцам все же могут дать возможность растамаживать б/у легковые автомобили в Дії – для этого в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №10380, который, как уверяется, значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания.

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