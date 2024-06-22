Украинские работодатели зовут трудовых мигрантов из Индии: сколько зарабатывают индийцы дома

В Украине работодатели начинают привлекать на работу трудовых мигрантов. Пока речь идет о небольшом количестве сотрудников в строительной сфере, однако из-за значительного дефицита кадров их количество может увеличиваться. Среди стран, откуда могут приезжать работники, Индия. Там местные жители могут зарабатывать в несколько раз меньше, чем в Украине.

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Согласно данным Forbes, минимальная месячная зарплата в Индии составляет 8 тыс. рупий (1,6 тыс. грн). Для сравнения, в Украине минималка в 5 раз выше – 8 тыс. грн. Украинцы зарабатывают в несколько раз больше.

Согласно данным Statista, Индия является одной из ведущих стран с высоким неравенством в доходах и богатстве. Свидетельством этого является тот факт, что после пандемии годовые доходы 20% беднейших домохозяйств в Индии сократились более чем на 50%.

С другой стороны, доходы самых богатых 20% увеличились почти на 40%. Однако в 2023 году разрыв сократился. Учитывая высокий уровень сегментации в формальном и неформальном секторе, существует широкий диапазон ставок заработной платы в зависимости от отраслей, регионов, секторов и пола.

Украинские работодатели для иностранцев предлагают зарплаты для разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков от 450 долларов в месяц; опытных каменщиков – от 650 долларов, пишет Forbes.

В то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее. Нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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