Украинские беженцы не хотят возвращаться домой из Германии: озвучены результаты нового опроса

Только 16% украинских беженцев в Германии и 5% в Нидерландах заявили, что собираются поскорее вернуться в Украину. В то же время, 64% планирует оставаться в Германии на срок от минимум года, и 71% – в Нидерландах.

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Около трети украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) хотя бы в год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах, проведенного Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

В Нидерландах 44% граждан Украины намерены остаться в стране на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планирует остаться хотя бы в год и только 6% планируют остаться навсегда. Однако следует отметить, что существует значительный процент неопределившихся: 18% в Германии и 19% в Нидерландах не приняли решения, оставаться на более длительный период в своей текущей стране проживания или вернуться на Родину.

Побудить украинцев вернуться из Германии домой может несколько факторов. Почти половина (48%) респондентов назвали более высокую оплату труда и лучшие условия труда в Украине. Кроме того, важными мотиваторами оказались перспектива вступления Украины в НАТО (46%) и возможность воссоединиться с ней (42%). Для украинцев в Нидерландах наиболее распространенными факторами стали улучшение условий труда (63%), внедрение реформ безопасности (41%) и реформ системы правосудия (38%).

Среди мотивов остаться в Германии респонденты указывают: облегчение для граждан Украины в государстве пребывания (36%), наличие родственников и друзей (34%), упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу (31%) и помощь в оплате жилья (29%) ).

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