Украинские АЗС пересчитали стоимость бензина: какие теперь цены

Украинские АЗС ощутимо снизили цены на бензин А-95. Так, 24 апреля они продают его в среднем по 54,83 грн/л, что на 13 коп. ниже, чем днем ранее.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 49,9 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин после 1 мая

В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн отметил: в мае можно ожидать значительное удешевление бензина а Украине. По его прогнозу, цены снизятся на 3 грн/л, говорится в материале delo.ua.

Впрочем, подчеркивает, эксперт, это станет возможным только при условии низких цен на нефть. В частности, если до конца текущего месяца стоимость эталонной марки Brent будет находиться на уровне 65 долларов/баррель.

В то же время, по данным investing.com, по состоянию на 16:52 по Киеву, нефть Brent торговалась по цене 66,58 доллара/баррель. Что:

на 0,7% выше, чем на предыдущей сессии;

не исключает полностью возможности значительного удешевления бензина в Украине в мае.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам топливного эксперта Александра Сиренко, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. При этом цена топлива не вырастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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