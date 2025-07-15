Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 15 июля крупные сети АЗС продают его в среднем по 59 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены пойдут вверх – по прогнозам, на текущей неделе (заканчивается 20 июля) бензин подорожает на около 1 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,16-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта. В этой сети бензин продают по 54,16 грн/л.

Что будет с ценами на АЗС в июле

В то же время, в ближайшую неделю цены на украинских АЗС могут существенно вырасти. По словам экспертов, бензин может подорожать на около 1 грн. Более того, подчеркивается, после этого увеличение стоимости горючего продолжится и в целом составит 2 грн/л.

Об этом говорится в материале delo.ua. Причин же этого, подчеркивается, несколько. В частности,

Стоимость нефти.

Подготовка ЕС к введению 18-го пакета санкций.

"Мировая цена на эталонную марку Brent вернулась к отметке 70 долларов за баррель. ЕС же готовится ввести 18-й пакет санкций, который главным образом направлен против российской нефти", – объяснили сложившуюся ситуацию аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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