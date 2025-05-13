Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 13 мая они продают его в среднем по 54,6 грн/л, что на 3 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде считают, что заправки имеют возможность ощутимо снизить цены на топливо – однако не станут этого делать.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также Фактор – 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин на АЗС

В то же время, аналитики delo.ua отмечают: в течение текущей недели (заканчивается 18 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива. При том, что возможность снизить цены на 1 грн/л у сетей есть – ведь в настоящее время нефть эталонной марки Brent торгуется в коридоре 60-64 доллара/баррель.

"Однако крупнейшие сети АЗС избегают понижения. Поскольку хотят высокой маржинальностью компенсировать снижение спроса на топливо", – говорится в сообщении.

Его авторы объяснили: в прошлом году апрель и май были одинаковыми по потреблению месяцами. А в 2025-м в мае потребление ниже, чем в апреле – "поэтому маркетмейкеры и не хотят снижать цену".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили масштабное производство низкокачественного топлива – в частности, бензина А-95. Злоумышленники добавляли в топливо различные смеси – в частности газовый конденсат.

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