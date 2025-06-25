Украинские АЗС отказались от старых цен на бензин: стоимость топлива существенно переписали

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 25 июня они продают его в среднем по 58,91 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. Тем не менее, с начала недели цены выросли сразу на 1,26 грн – перед выходными (пятница, 20 июня) топливо на заправках продавали по средней цене 57,65 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль". Здесь бензин стоит 54 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, говорится в материале delo.ua, в экспертной среде ожидают дальнейшего роста стоимости бензина. Так, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в целом цены могут вырасти на 3 грн/л. Таким образом, учитывая текущий рост, не исключено, что в ближайшее время бензин подорожает еще на около 1,74 грн.

Вместе с тем, отметил Леушкин, произошедший на прошлой неделе рост оптовых цен на топливо – на 5,85%, или 2,82 грн/л, – был "экономически не обоснованным". И, по его словам, произошел, в значительной степени, из-за ажиотажа в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.

Впрочем, считает эксперт, долго так продолжаться не будет. "Думаю, что через некоторое время рынок развернется назад", – спрогнозировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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