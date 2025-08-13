Украинец подал к ПриватБанку иск на 3 млрд евро: что решил суд

Верховный суд Украины поставил точку в судебной тяжбе, в которой украинец требовал от государственного ПриватБанка выплаты 3 млрд евро. Суд встал на сторону финучреждения и признал недействительным договор, на который ссылался бывший клиент банка.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Это назвали "очередной победой государства по делам, связанным с национализацией "ПриватБанка".

Детали

Согласно данным суда, в 1995 году истец положил на депозит в ПриватБанке 900 млн рублей (по курсу на то время – около $6000) на срок четыре года с ежемесячным начислением по годовой процентной ставке 220%. Впрочем, в 1996 году депозит был выплачен.

Несмотря на это, в сентябре 2011 года клиент обратился в Ленинский районный суд Луганска с иском к банку с требованием признать договор продленным. По результатам судебных разбирательств ПриватБанк обязали вернуть сумму вклада с начислением процентов до 6 июля 2003 года.

Но этого не произошло. Поэтому после национализации ПриватБанка в 2016 году эти обязательства не учитывались на балансовых или забалансовых счетах финучреждения. Поэтому Кабинету министров об этом стало известно, когда в 2021 году вкладчик обратился в Земельный суд Франкфурт-на-Майне и районный суд города Никосия с ходатайством о признании и исполнении решений украинских судов 2012 года. Сумма средств, которые он требовал вернуть, составляла почти 3 млрд евро.

Что постановил суд

Но по результатам судебного разбирательства, победу в деле одержало правительство Украины. Отмечается, что суд применил принцип lex specialis, согласно которому специальный закон имеет преимущество над общим. Таким образом приоритет статьи 41-1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" был признан выше нормы Гражданского кодекса Украины.

Это устанавливает ничтожность сделок, если обязательства по ним не учитывались на момент приобретения государством права собственности на акции банка. Это правило применяется, несмотря на время заключения первоначального договора. Поэтому Верховный суд подтвердил ничтожность депозитного договора 1995 года.

"Успешный результат этого дела является чрезвычайно важным, поскольку это решение не только позволило избежать значительных финансовых потерь, но и предотвратило создание негативной судебной практики, которая могла бы открыть путь для других лиц с неучтенными обязательствами требовать их выполнения", – сообщил Минюст.

Также OBOZ.UA сообщал, что ПриватБанк окончательно выиграл суд против бывших владельцев финучреждения – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк требовал возместить убытки за выведенные активы. Полная сумма обязательства бывших владельцев перед банком еще должна быть окончательно определена.

