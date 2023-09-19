Украина готовит запрет популярных овощей из Польши: это станет ответом на зерновое эмбарго

Украина в ответ на недружественные торговые действия Польши уже в ближайшие дни может запретить импорт овощей и фруктов из этой страны. В таком случае под запрет, в частности, попадут помидоры, капуста, лук и яблоки – одни из самых популярных среди украинцев товаров указанной группы.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Rzeczpospolita. Аналогичные меры он анонсировал и в интервью Politico.

Эмбарго на польскую агропродукцию должно стать не на продление Польшей зерновых запретов, а на расширение списка запрещенных украинских продуктов за счет муки и шрота. По словам Качки, украинская сторона предпринимала попытки решить проблему и неоднократно направляла официальной Варшаве запросы, но не получила ответ ни на один их них.

Видео дня

В результате Украине пришлось не только привлекать с разрешению спорта ВТО (Всемирную организацию торговли), но и прибегнуть к ответным мерам. Качка отметил, что Украина "потеряла надежду" на успех переговоров напрямую с Польшей после 5 месяцев попыток.

Торгпред также подчеркнул, что главная задача ответных мер – доказать, что Польша не имеет права вводить односторонние торговые запреты, т.к. торговля Украины со странами ЕС регулируется через Европейскую комиссию. На данный момент украинская сторона рассчитывает, что Польша "сделает шаг назад" и вернется к установленным ЕК правилам.

Польша довольно активно поставляет в Украину овощи и фрукты. Только за январь-июль 2023 года (последние открытые данные таможни) Польша экспортировала в Украину:

овощей на 58,4 млн долларов;

фруктов и орехов на 7,08 млн долларов.

При этом самыми популярными польскими фруктами были яблоки, груши и айва, а овощами – огурцы и помидоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕК не продлила действие запрета на ввоз украинской продукции в 5 стран ЕС. Эмбарго действовало со 2 мая по 15 сентября.

Против решение Еврокомиссии пошли три государства – Польша, Венгрия и Словакия. Они ввели односторонние запреты на ввоз украинского продовольствия, из-за чего Украина обратилась в ВТО с просьбой урегулировать конфликт. В ответ на это страны-соседи вышли из общеевропейской координационной платформы по украинскому зерну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!